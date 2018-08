Economía

Protesta

Los trabajadores inician un encierro indefinido en la ACB

Agencias | Redacción

10/02/2016

Los trabajadores se irán turnando para cubrir las 24 horas del día.Dirección de ArcelorMittal ha manifestado al comité de empresa que es imposible cuantificar la duración de la parada temporal.

Trabajadores de ACB y de las contratas de Arcelor han iniciado este miércoles a las seis de la mañana un encierro indefinido en la planta de Sestao ante la parada temporal indefinida decretada por el grupo, con cuyos responsables se reunirá este miércoles el comité de empresa.

La decisión de llevar a cabo esta movilización ha sido acordada en la asamblea de trabajadores que se llevó a cabo el martes. El encierro se lleva a cabo en las propias instalaciones de ACB y los trabajadores se irán turnando para cubrir las 24 horas del día.

Además, han desarrollado este mismo miércoles a las 08:00 horas una concentración a las puertas de la empresa. Hoy está previsto un encuentro del comité de empresa con los responsables del grupo Arcelor, una reunión que había sido solicitada por los representantes de los trabajadores.

"No hay fecha"

La Dirección de ArcelorMittal ha manifestado al comité de empresa que es imposible cuantificar la duración de la parada temporal e indefinida de la planta y que hay que esperar a que cambie la situación actual del mercado del acero.

Representantes de ArcelorMittal en España y el comité de empresa se han reunido esta mañana en las instalaciones de la ACB.

Fuentes de la empresa han señalado a Efe que se ha comunicado al comité que, tal y como está el mercado, "no hay visibilidad para saber cuándo podrá cambiar la situación", con lo cual "es necesario seguir con la parada temporal de la planta".

Han indicado que "no hay fecha" para que la planta retome la actividad y que ArcelorMittal espera que las autoridades europeas tomen medidas 'antidumping' frente al acero chino de manera rápida porque, si no se adoptan, la planta "no puede abrir y seguirá parada".

La empresa entiende que esto es algo que corresponde a las instituciones europeas y que la dirección no puede hacer más de lo que ha hecho hasta ahora, y ha señalado que la factoría de la ACB no funcionará hasta que no se tomen medidas desde Europa.