Rementeria: 'Europa debería adoptar medidas anti-dumping'

10/02/2016

Entrevistado en Radio Euskadi, el diputado general de Bizkaia ha adelantado que el próximo lunes presentará una alianza de sectores de la automoción con el de la energía.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha considerado hoy que "sería una injusticia total" que España y Europa "dejaran caer" la factoría de Arcelor de Sestao, la Acería Compacta Bizkaia (ACB), porque es "muy moderna y sostenible".

En una entrevista en Radio Euskadi Rementeria ha destacado que la planta de Sestao "ha realizado unos procesos innovadores en los últimos años y produce acero de manera sostenible".

Por ello, ha indicado, "Europa no puede estar dormida en este asunto y debe adoptar medidas anti-dumping" para "no dejar caer" esa planta, al tiempo que ha pedido "que ponga en valor aquellas empresas que no generan CO2 y cumplen con todos los requisitos de la cumbre de París".

En este asunto se debe implicar también España porque no se puede mantener el coste de la energía tan alto. Según ha detallado, "la energía es el 38 % más caro aquí para ACB que en Alemania".

Rementeria ha asegurado que "la administración vasca no está por dejar caer empresas tan importantes" como la planta de Sestao y el Gobierno de España debería hacer lo mismo pero "el problema ahora mismo es que nadie toma decisiones".

Según ha asegurado la Diputación de Bizkaia no contempla la posibilidad de la suspensión definitiva de la actividad de la planta. "En estos momentos la ACB está parada, no produce, y hay que exigir a la dirección que haga mantenimiento de la factoría para que mañana pueda volver a producir", ha dicho.

Recaudación

Respecto a la reunión de mañana del Consejo Vasco de Finanzas, el diputado General de Bizkaia ha reconocido que el bajo precio del petróleo va a afectar "de manera importante" a la recaudación de este territorio.

Sin embargo, ha indicado que la Diputación Foral no concibe por ahora plantear ajustes en el gasto ni más recortes, aunque ha advertido que habrá que esperar a los datos del primer trimestre del año para ver la recaudación y tomar las decisiones oportunas.

