Cierre patronal

Cesa la actividad productiva en Arcelor Zumarraga

E. Lotina | eitb.eus

19/04/2016

La dirección de la compañía y el comité de empresa se reunirán de nuevo este miércoles en la factoría.

La planta de Arcelor Mittal de Zumarraga (Gipuzkoa) ha cesado este martes su actividad productiva, tal y como tenía previsto la dirección.

La dirección de la compañía y el comité de empresa se reunirán de nuevo este miércoles en la factoría. Según han informado fuentes de la empresa a Europa Press, la compañía acudirá al encuentro de este miércoles, a las 15.30 horas, manteniendo su propuesta de recolocaciones para la plantilla, con 342 personas, según el cual 268 irían a Asturias, 50 estarían pendientes de asignación en País Vasco y Navarra y 24 se irían con jubilaciones anticipadas. La empresa espera que esta oferta "se empiece ya a discutir" con la representación de los trabajadores.

Tras el cierre, únicamente han quedado ocho trabajadores para la gestión del parque de chatarra. La dirección quiere recolocar al resto de operarios en sus plantas de Asturias y Euskal Herria. Tras conocer que el cierre total se iba producir hoy, los trabajadores suspendieron la huelga general de mañana en toda la comarca.

Tras apagar los hornos la pasada semana, hoy han desconectado el tren de laminación. Hoy iba a ser víspera de una huelga general en la factoría de Zumarraga y la comarca, pero los trabajadores de Arcelor Mittal decidieron suspenderla.

Tienen entre manos la situación más complicada para realizar una huelga, ya que la actividad de la empresa cesa hoy. La representación sindical ha concluido que no tiene sentido realizar un paro de esas características en una planta sin actividad. Además, los operarios no quieren implicar a toda la comarca en esa decisión, por lo que no habrá huelga en el Alto Urola.

Movilizaciones

Así, el comité de empresa de Arcelor Mittal Zumarraga decidió suspender el paro de 24 horas convocado para el martes, ya que la dirección le trasladó que ese día cesaría la actividad productiva de la fábrica, pero continuará con las movilizaciones, con una cadena humana y una concentración el miércoles, coincidiendo con la reunión de la mesa de negociación.

Habrá una cadena humana que partirá de la planta a las 11:00 horas para llegar a Urretxu a las 13:00 horas; así como una concentración ante la planta a partir de las 15:30 horas con motivo de la reunión con la dirección.

El dumping chino y el alto precio de la energía han puesto en un brete a la factoría d Zumarrraga, hasta abocarla al cierre.

Los trabajadores y el Gobierno Vasco consideran que con las debidas inversiones la fábrica podría tener futuro. La consejera Arantxa Tapia ya hizo una propuesta a la empresa, pero la multinacional parece tener una decisión firme: cerrar la planta, dejar ocho trabajadores en la chatarra y la recolocación del resto en fábricas de Euskal Herria y Asturias.

