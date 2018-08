Economía

1 DE MAYO

LAB 'hará todo lo posible' para activar la 'confrontación laboral'

Agencias | Redacción

01/05/2016

Ainhoa Etxaide ha advertido a Confebask va a hacer "todo lo posible" para que cada vez el actual sea "más conflictivo".

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha advertido a Confebask que ante su negativa a que los trabajadores elijan "libre y democráticamente" qué mercado laboral quieren, el sindicato va a hacer "todo lo posible" para que cada vez el actual sea "más conflictivo".

En declaraciones a los medios durante la manifestación organizada por LAB en San Sebastián con motivo del Primero de Mayo, que ha partido del Alderdi Eder donostiarra hacia las 12.30 horas bajo el lema 'Trabajadores en marcha. Activando derechos', en una pancarta en euskara, Etxaide se ha reafirmado en que no van a "ayudar a consolidar" el crecimiento económico que se dice se está dando, porque supone "decir sí a las reformas que se han hecho en los últimos años y renunciar a los derechos que nos han robado".

Minutos antes de la movilización, que ha contado con la participación de miembros de la izquierda abertzale como Joseba Permanch, Rufi Etxeberria, y la diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, entre otros, Etxaide ha destacado que "este crecimiento económico en ningún caso va a llegar a los trabajadores, porque se basa en la precariedad", que "se extiende sin límites, está aumentando".

Además, ha lamentado que hay "miedo a perder el trabajo, a no encontrar un trabajo que sabemos no nos va a servir para desarrollar un proyecto de vida digno, miedo a que te niegen las prestaciones y a perder las pensiones" y "una sociedad que tiene miedo no es una sociedad sana".

En este contexto, ha afirmado que "la precariedad no es una cuestión laboral, sino un problema político de primera magnitud al que se le tiene que dar una respuesta".

La secretaria general de LAB ha señalado que "todo aquel que quiera plantear una alternativa en este país tiene que no solo meter en su agenda sino hacer propuestas efectivas". "No es verdad que todos rememos en la misma trainera porque mientras unos aumentan sus beneficios sin parar la precariedad se sigue extendiendo y cada vez llegan menos recursos a la sociedad", ha denunciado.

A su juicio, un "escenario sin confrontación" pasa por "preguntar al pueblo y que el pueblo pueda decidir libre y democráticamente si quiere la propuesta de los sindicatos o la reforma laboral" y cuando el pueblo decida "sentémonos patronal, sindicatos y gobierno a construir el modelo por el que ha optado éste". "Eso es un modelo sin confrontación y construido de manera democrática", ha apuntado.

Sin embargo, ha denunciado que "Confebask da un rotundo no a eso" y, por ello, "va a haber confrontación", porque la patronal "elige ese escenario". "LAB va ha hacer todo lo posible para que sea cada vez mayor y más conflictivo este mercado laboral", ha advertido.

Por otro lado, Etxaide ha indicado que el "el sindicalismo es más necesario que nunca" pero "hay que repensarlo", porque "las formas de hacer sindicalismo y de defender nuestros derechos se han quedado en muchos casos obsoletas". "En otros casos nos han robado los instrumentos", ha añadido.

Al respecto, ha afirmado que el sindicato será "un instrumento útil para la sociedad" si se repiensa y encuentra "nuevas formas de defender nuestros derechos y organizar a una clase trabajadora cada vez más compleja y en peores condiciones".

Etxaide también ha tenido unas palabras con motivo de la celebración este domingo del Día de la Madre y ha reclamado "derechos" para las mujeres. "En primer lugar que se nos respete el derecho a ser o no ser madres, pero sobre todo a las madres el derecho a tener una vida digna porque ser madre soltera es riesgo de pobreza", ha destacado.