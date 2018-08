Economía

Planta de Buñuel

La plantilla de General Electric pide la implicación del Gobierno

Agencias | Redacción

03/06/2016

La presidenta del comité de empresa, Luisa Duarte, ha reivindicado la viabilidad de la planta de Buñuel. "Barkos nos ha trasladado que estaban buscando un posible inversor”, ha dicho.

La presidenta del comité de empresa de General Electric, Luisa Duarte, ha solicitado al Gobierno de Navarra "implicación" ante el inminente cierre del proceso de negociación y ha reivindicado la viabilidad de la planta de Buñuel.

Así lo ha afirmado a los medios de comunicación tras la reunión mantenida en el Parlamento foral con la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos.

"Se ha pedido al Gobierno implicación, ya que estamos a vistas del cierre de una negociación donde no hay negociación existente", ha señalado.

"La presidenta nos ha trasladado que estaban buscando un posible inversor y que había perspectivas, pero que una respuesta definitiva no nos podía dar", ha manifestado.

Duarte ha añadido que, según palabras de Barkos, "sería importante que la dirección diera un plazo de un año y que la planta se mantuviera abierta para hacer un plan de reindustrialización, en el que el Gobierno apostaría". "Sería importante porque el Gobierno tendría más tiempo para reaccionar", ha añadido.

Concentración ante el Parlamento de Navarra

Momentos antes de la reunión, coincidiendo con la celebración de un pleno en el Parlamento, los trabajadores han protagonizado una concentración frente a la Cámara, en la que han defendido "la viabilidad de la planta de Buñuel".

"Decimos no al cierre y a los despidos, estamos hartos de tanta palabra y nada de promesas, porque nos oyen, pero no nos escuchan", ha dicho Duarte, quien ha justificado la protesta argumentando que están "a un paso de finalizar el cierre del expediente y no hay ninguna negociación".

Duarte ha mantenido que "económicamente, la multinacional es muy solvente" y que "la energía eólica se va a volver a recuperar en breves".

rar en breves".