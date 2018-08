Economía

Segunda jornada de huelga de los maquinistas de Renfe

AGENCIAS | REDACCIÓN

12/06/2016

Además, han convocado paros de 24 horas para el martes y el jueves, aunque el sindicato de maquinistas Semaf no descarta convocar nuevas jornadas de huelga.

Renfe ha afrontado este domingo el segundo de los cuatro días alternos de huelga que el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado en la compañía ferroviaria. Tras las jornadas de huelga del viernes y de hoy, la convocatoria contempla paros de 24 horas para el martes 14 y el jueves 16 de junio.

No obstante, Semaf no descarta convocar nuevas jornadas de huelga en Renfe más allá de las ya convocadas, si la compañía ferroviaria no les emplaza a nuevas reuniones y se logran acuerdos sobre sus reivindicaciones.

Los maquinistas de Renfe protestan por la política de contratación de la compañía y por la demora en poner en marcha distintas medidas en materia de empleo y sostenibilidad acordadas con los sindicatos, que incluyen un plan de salidas ordenadas de personal y la promoción de nuevos ingresos en las diferentes actividades del grupo.

También denuncian la falta de apuesta por el transporte de mercancías por ferrocarril y la disminución de servicios de vía estrecha heredados de la extinta Feve.