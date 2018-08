Economía

UGT y CCOO no convocan huelga general, pero tampoco la descartan

14/05/2010

UGT asegura que los sindicatos "no ignoran" que estas medidas "no ayudan e incorporan mayores dificultades en el entorno de este proceso". Por su parte, CCOO no descarta una huelga general.

Salgado: "La subida de impuestos no está sobre la mesa ahora" SEA espera que las "insuficientes" medidas se apliquen en Euskadi Vídeos (1) Los sindicatos no descartan la huelga El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha declarado que no descarta una huelga general ante la "absoluta disconformidad" de los sindicatos con las medidas de ajuste fiscal del Gobierno para reducir el déficit público, si bien ha pedido tiempo para no tomar una decisión precipitada.



Así lo ha dicho durante la rueda de prensa junto con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, tras reunirse en la Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.



Toxo ha asegurado que las centrales "estudian un proceso de movilización, como ya hay en el sector público, que puede derivar en una convocatoria de paro general".



Dicha convocatoria de huelga general se iría concretando con las organizaciones sectoriales mientras los sindicatos estudian "la necesidad del tipo de acciones". Toxo considera que el Gobierno ha escogido "la peor de las vías en un momento en que la crisis no ha sido superada y que sólo pretende dar respuesta a las exigencias del mercado financiero". En este sentido, ha defendido otras alternativas a las medidas gubernamentales como la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio y del de Sucesiones o establecer un periodo transitorio para subir el IRPF cargando más a las rentas más altas.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha advertido de que las nuevas medidas para reducir el déficit público incorporan "obstáculos" en el "equilibrio" y el "clima" del Diálogo Social que negocia la reforma laboral. Méndez ha anunciado que mañana se reunirá la Comisión Ejecutiva confederal del sindicato con carácter extraordinario para analizar "el nivel de respuesta" ante las medidas gubernamentales, aunque no duda que "se hará de forma conjunta con CCOO".

Asimismo Méndez ha alertado de que las nuevas medidas contra el déficit son "sacrificios" que retrasarán la recuperación y aumentarán el desempleo. Reunión en Moncloa Los líderes de CCOO y UGT han acudido a Moncloa a las 13:30 horas para conocer de primera mano las medidas que el Ejecutivo va a tomar para acelerar la reducción del déficit público. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se reunirá a las 20:00 de la tarde con los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, según ha informado el Palacio de la Moncloa. A diferencia de los sindicatos, que responderán a las medidas con movilizaciones sociales, la CEOE calificó ayer de "positivos" los planes del Ejecutivo y lamentó que no se hubiesen adoptado antes. Zapatero anunció ayer en el Congreso duros recortes de gasto con medidas que implican, entre otras cuestiones, una reducción del sueldo de los funcionarios del 5% este año y su total congelación en 2011; la eliminación del ''cheque-bebé'' y la suspensión de la revalorización de las pensiones. Las medidas, que serán aprobadas mañana en el Consejo de Ministros y entrarán en vigor de inmediato, han sido criticadas por los secretarios generales de ambas organizaciones sindicales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que han advertido de que podrían convocar movilizaciones en las próximas semanas. La reducción del salario de los empleados públicos rompe con el acuerdo al que Gobierno y sindicatos llegaron en septiembre de 2009 y que suponía una subida salarial del 0,3% para este año, revisable con el IPC.





