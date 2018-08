Economía

Plan anti-déficit

Los sindicatos retrasan la huelga de funcionarios al 8 de junio

Redacción

17/05/2010

La jornada de protesta prevista para el 2 de junio se realizará la semana siguiente, tras una reunión mantenida hoy CC. OO., UGT y CSI-CSIF.

La huelga prevista en el sector público para el próximo 2 de junio se ha retrasado hasta el día 8 del mismo mes, tras una reunión mantenida hoy por representantes de los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF.

Los sindicatos, que siguen reunidos a estas horas, han retrasado seis días la huelga con la que harán visible su oposición a la decisión del Gobierno de rebajar en un 5% de media el salario de los funcionarios.

Así lo han asegurado hoy los responsables de los servicios públicos y de la ciudadanía de CC. OO., Enrique Fossoul; de UGT, Rafael Espartero, y del sindicato de funcionarios CSI-CSIF, Miguel Borra, quienes han advertido de que habrá más movilizaciones si el Gobierno no reflexiona y rectifica en esta medida que han calificado de "injusta".

Fossoul ha asegurado que el Gobierno les ha convocado a la Mesa General de la Función Pública el próximo jueves por la mañana para explicarles las medidas del real decreto que afectan al sector público que previsiblemente será aprobado ese mismo día en el Consejo de Ministros.

No obstante, los tres dirigentes sindicales han mostrado su firmeza en mantener las movilizaciones del día 20 por la tarde, para que los empleados públicos puedan acudir con mayor facilidad y las convocatorias reciban más apoyo.

En este sentido, UGT, CCOO y CSI-CSIF han anunciado que el sindicato de policía ya se ha unido a esta manifestación a la que también están llamadas organizaciones sectoriales, como la sanidad o la enseñanza.

"El mensaje es claro. No podemos ser los más débiles los que paguemos la factura de la crisis", ha dicho el secretario nacional de Formación de CSI-CSIF, Miguel Borra, al tiempo que el dirigente de UGT Rafael Espartero ha sentenciado que "rectificar es de sabios y no es posible que antes de ayer pudiéramos sobrevivir y ayer ya no".



Esta tarde, los sindicatos UGT y CC.OO. tienen previsto mantener sendas reuniones internas para analizar el paquete de medidas de ajuste aprobado por el Gobierno la pasada semana.

La organización liderada por Cándido Méndez reunirá a su Consejo Confederal a partir de las 16.30 de la tarde, mientras que la Comisión Ejecutiva de CC.OO. lo hará a partir de las 17:00 horas.