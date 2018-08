Política

Entrevista en ETB

UGT espera que el Gobierno Vasco no tome decisiones sin informarles

Redacción

17/05/2010

El secretario general de UGT, Damaso Casado, asegura que en las medidas de Zapatero, "si fueran todas como las han dicho, varios decretos leyes no serán legales".

El secretario general de UGT Euskadi, Dámaso Casado, ha afirmado que espera que el Gobierno Vasco no tome "ningún tipo de decisión", sin informarles previamente dentro de la mesa de diálogo social sobre los recortes para reducir el déficit anunciados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En una entrevista concedida a ETB, Casado ha declarado que están estudiando las medidas anunciadas por Zapatero y, "si fueran todas como las han dicho, varios de los decretos leyes no serán legales".

Casado ha advertido que a pesar de que aún no se conoce el alcance de las medidas anunciadas, espera que el recorte medio del 5% afecte a los que "más ganan", mientras que a los que cobran menos "no se les quite nada".

Sobre la huelga convocada por ELA y LAB para el 25 de mayo, Casado ha asegurado que tenían convocada una jornada de paro ese día en la educación pública. ELA y LAB "siguen teniendo en mente que nosotros no existimos en Euskadi" ha subrayado.