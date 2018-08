Economía

Conflicto laboral

Amplio seguimiento en la segunda huelga de educadores del Guggenheim

Agencias | Redacción

11/08/2016

La primera huelga fue este martes 9 y los siguientes paros serán los días 18, 23, 26 y 30 de agosto, y 1 de septiembre.

La plantilla de la multinacional Manpower Group Solutions que forma el equipo de educadores y orientadores del Museo Guggenheim de Bilbao ha secundado mayoritariamente la segunda de las ocho jornadas de huelga y movilizaciones convocadas por este colectivo durante los meses de agosto y septiembre para acabar con su "precariedad e inestabilidad". La primera huelga fue este martes 9 y los siguientes paros serán los días 18, 23, 26 y 30 de agosto, y 1 de septiembre. Anteriormente también llevaron a cabo otra jornada de huelga a finales de julio.

Según denuncian los trabajadores, el museo no se compromete a la subrogación, por lo que no se garantiza la continuidad en el puesto de ninguno de los empleados afectados a partir del 1 de octubre. A su juicio, "no existe compromiso de mejora" en ninguna de las condiciones planteadas por los trabajadores, dado que no se blindan sueldos mínimos, ni cobro de festividades, ni antigüedad o bajas laborales.

Los empleados afirman que el Museo Guggenheim se compromete únicamente a dar una respuesta en cualquier sentido, positivo o negativo, a finales de agosto o primeros de septiembre, a un mes vista de la finalización del contrato con la empresa licitante.

Por su parte, la empresa les ha manifestado "no poder acabar con la precariedad" en las actuales condiciones económicas que recoge el concurso público para prestar este servicio.

Así las cosas, los trabajadores han advertido de "la urgencia" de "llegar a una solución" y han instado a Manpower Group Solutions y al Museo Guggenheim Bilbao, así como a las instituciones públicas que forman parte del Patronato, a tomar una "posición de implicación y compromiso real" para acabar con la "precariedad laboral".

Tras la movilización del martes pasado, los representantes de los trabajadores remarcaron su reivindicación es "siempre a favor de la dignificación de los trabajadores que somos la cara visible del Museo en el desarrollo de las actividades educativas" y con el objetivo de "poner fin lo antes posible a esta vergonzosa situación, impropia de una institución donde la excelencia y calidad son una máxima que, en nuestro caso, no se cumple".

En este sentido, aseguraron que ya han trasladado a todas las partes implicadas su "predisposición y voluntad de desconvocar" estas movilizaciones "siempre y cuando recibamos una garantía real de subrogación y reconocimiento de la categoría profesional exigida".