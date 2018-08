Economía

Mensaje a PNV y PP

Patxi López: 'No es justo no subir impuestos a las rentas altas'

Redacción

05/06/2010

El lehendakari ha dicho que "queda muy bien de cara a la galería" decir que no se va a apoyar una subida de impuestos y ha pedido a nacionalistas y populares que se replanteen su posición actual.

El lehendakari, Patxi López, ha reprochado al PNV y al PP que no quieran reformar la fiscalidad en Euskadi para subir los impuestos a las rentas más altas, porque "no es justo ni es sostenible" mantenerla como hasta ahora.



Patxi López ha clausurado hoy en Vitoria-Gasteiz el encuentro que han celebrado los cargos institucionales del PSE-EE en Álava.



En su intervención, el lehendakari ha dicho que "queda muy bien de cara a la galería" decir que no se va a apoyar una subida de impuestos, pero la "única forma de que los que más tienen, las rentas más altas de éste país, también pongan lo que les corresponde en estos momentos en el que todos aportamos algo, es a través de los impuestos, y no hacerlo sería injusto con los que sí hacen sacrificios".



López ha añadido que "la única forma de sostener y mejorar" la calidad de los servicios públicos, es tener recursos suficientes para hacerlo y "estos sólo llegarán si, a la vez que se crece económicamente, se modifica la presión fiscal".



El lehendakari ha pedido a nacionalistas y populares que se replanteen su posición actual.