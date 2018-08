Economía

Ministerio de Trabajo

La reforma laboral no abarata el coste del despido, según Corbacho

Redacción

17/06/2010

El ministro de Trabajo ha dicho que "todo el mundo estaba pidiendo una reforma laboral" pero que cuando se ha hecho nadie la apoya. Según Corbacho, "esta es la reforma que necesita España".

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dicho que las medidas urgentes de reforma del mercado de Trabajo no suponen un abaratamiento del despido, ya que se mantienen los tipos de indemnización existentes hasta ahora de 45, 33 y 20 días.



En una entrevista en TeleCinco, Corbacho ha declarado que en un país como España en el que el 92% de los contratos que se producen son temporales, el hecho de que pasen a fijos y tener 33 días de indemnización por un posible despido frente a los 8 actuales es un avance.



Sobre el abaratamiento del despido ha insistido en que no se abarata y que eso responde a "esas grandes cosas que se apoderan comunicativamente" como una realidad que no es así.



Corbacho ha dicho que "todo el mundo estaba pidiendo una reforma laboral" pero que cuando se ha hecho nadie la apoya. Según el ministro, "esta es la reforma que en estos momentos necesita España".



Sobre las posibles modificaciones del decreto en el debate parlamentario ha dicho que depende de la voluntad de los partidos y que la voluntad del Gobierno es generar el "máximo consenso" aunque ha aclarado que va con un proyecto que va a defender "de la A a la Z".



Sobre la huelga general convocada por los sindicatos ha declarado que respeta su decisión, auque ha afirmado que "no es lo que va a mejorar la economía".