Economía

Empleo público

Bolsa de trabajo: requisitos para el Cuerpo Superior de Administración

EITB.EUS

24/01/2017

Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 3 de febrero.

El Gobierno Vasco ha anunciado nuevas pruebas de selección para optar a siete bolsas de trabajo para personal cualificado. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 3 de febrero, y en el caso de las personas interesadas en el área del Cuerpo Superior de la Administración, los requisitos específicos para participar en el proceso selectivo serán los siguientes:

1. Tener cumplidos los 16 años y no superar los 65 años.

2. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separado de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean estos descendientes menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Asimismo, podrán tomar parte las personas extranjeras no incluidas en los párrafos anteriores residentes en el estado español. Si resultaran seleccionadas, deberán acreditar la posesión de la autorización administrativa para realizar la actividad objeto del contrato con carácter previo a la formalización de éste, siendo que su relación con la Administración podrá ser únicamente bajo contrato laboral.

3. Titulación: Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o Grado

4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de los servicios que se hayan de prestar, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse para adaptar el puesto de trabajo en función de las necesidades concretas de las personas con discapacidad.

5. No haber sido separado o despedido, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

6. No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad.

Por otro lado, los datos relativos a los servicios para cuyo desempeño serán llamadas las personas integrantes de la bolsa de trabajo serán las siguientes:

Localización geográfica: Cualquiera de las dependencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos en los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma.

Relación con la Administración: Contrato laboral temporal, contrato de relevo o nombramiento como funcionario/a interino/a.

Retribución mínima: 41.910,58 euros brutos anuales.

