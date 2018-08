Economía

Azpiazu llama al 'máximo consenso' para realizar la reforma fiscal

10/05/2017

Asimismo, en relación al acuerdo sobre el Cupo entre los gobiernos vasco y español, ha remarcado que 'nadie ha robado a nadie'.

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha asegurado que la reforma fiscal que pretenden abordar las instituciones vascas será "de fondo y estructural" y ha llamado al "máximo consenso y sosiego" para evitar que fracase.

Durante su participación en el almuerzo coloquio que la patronal vizcaína, Cebek, el consejero ha considerado que no puede existir "duda" alguna de que el Gobierno vasco ha tenido "siempre" una actitud "muy consciente, positiva y favorable" a ayudar a las empresas y su entorno, mediante su "apuesta por el crecimiento económico, empleo, la innovación y la inversión".

"Tratar de lanzar sospechas de que ahora el Gobierno no tiene esta preocupación, por si alguien tiene esa idea, no es cierto", ha aseverado, para recordar que los ciudadanos reclaman también desarrollar "otras políticas" en materia social, que se deben financiar. Por ello, considera que "hablar de política fiscal" de forma "apresurada" y "tratando de dar las claves", sería "equivocado".

A su juicio, es preciso acometer esta tarea, "en conjunto, en colaboración y en cooperación, poniendo las cosas claras sobre la mesa y sin tratar de engañarnos". Asimismo, ha recordado que, en la actualidad, se desarrolla una evaluación de la anterior reforma fiscal.

El Gobierno, ha dicho, llevará sus propuestas al Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) para su debate y, posterior armonización, antes de pasar a las Juntas Generales. "Yo sí siento que es una reforma de fondo, que es una reforma estructural, porque no se puede estar haciendo reformas tributarias cada dos por tres", ha señalado. Por esta causa, según ha dicho, "merece hacerlo con tranquilidad, sosiego y el máximo consenso" porque "de otra forma sería una reforma fracasada".

"Nadie ha robado a nadie"

Por su parte, en relación al acuerdo sobre el Cupo entre los gobiernos vasco y español, ha remarcado que "nadie ha robado a nadie; es un acuerdo que no tiene nada de gratuito ni de extorsión al Ejecutivo central".

"Se han hecho los números que se tenían que haber hecho hace años, y esos cálculos los han hecho los mejores técnicos en el marco de la legalidad", ha resaltado.

Azpiazu se ha referido a las "conclusiones de algunos, principalmente del resto del Estado" que interiorizan que el Cupo es un privilegio, y se ha mostrado partidario de "eliminar cualquier tipo de sospecha al respecto". Ha recordado que esta fórmula de financiación "tiene anclaje constitucional" y se trata de un sistema "singular, propio, que no va contra nadie. Yo no me meto con los acuerdos de las comunidades de régimen común, ni pienso que en esos acuerdos hay tratos de favor", ha expuesto.

