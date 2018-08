Economía

Egibar teme que no negocien la transferencia de empleo completa

Redacción

16/08/2010

El presidente del GBB del PNV ha señalado que el Gobierno Vasco no ha conseguido "nada" y ha asegurado que la negociación no habrá servido si la transferencia no llega a Euskadi íntegra.

Patxi López quiere tener la transferencia de empleo en septiembre Chaves, "convencido" de que la transferencia llegará cuanto antes El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha manifestado su temor de que el Gobierno presidido por Patxi López no negocie con el Ejecutivo central la transferencia completa de las políticas activas de empleo. En una entrevista a Euskadi Irratia, Egibar se ha referido, de esta manera, a las declaraciones del coordinador de la Ejecutiva del PSE-EE, Mikel Torres, en las que anunciaba que la comisión mixta de transferencias se reunirá en la primera o segunda semana de septiembre y ese mismo mes se anunciará el traspaso de las políticas activas de empleo. Egibar ha manifestado que no tiene demasiadas esperanzas en torno al anuncio del PSE-EE y ha expresado su temor de que esta transferencia no se negocie de forma completa. El dirigente jeltzale ha señalado que el Gobierno Vasco hasta el momento no ha conseguido "nada" y ha asegurado que la negociación no habrá servido si la transferencia no llega a Euskadi íntegra. A su juicio, en esas condiciones, "no merecería la pena" el traspaso.

&' || 'nbsp;El "veto" de los nacionalistas "es una patada a los parados vascos" El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda ha asegurado que el PNV "da más importancia al desgaste del Gobierno Patxi López que a la posibilidad de ejercitar competencias con eficacia en favor del empleo", y ha denunciado que el "veto" de los nacionalistas a las transferencias de las políticas activas de empleo "es una patada a los parados vascos". En este sentido, Barreda ha calificado el retraso en la transferencia de estas políticas de "éxito partidista" para los ''jeltzales'' que ha perjudica a los "vascos", a las "instituciones" y a los parados.





