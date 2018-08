Política

Entrevista en Radio Euskadi

Patxi López quiere tener la transferencia de empleo en septiembre

Redacción

05/05/2010

El lehendakari ha dicho que trabajan "con esa voluntad" y que no espera un pronunciamiento de Zapatero, sino "hechos". Sin embargo, cree que se debe resolver esta cuestión en la mesa de negociación.

El lehendakari, Patxi López, y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hablarán el próximo domingo del traspaso de las políticas activas de empleo, durante la visita del máximo representante del Ejecutivo del PSOE a Bilbao para intervenir en la Fiesta de la Rosa. Además, ha manifestado que no espera un pronunciamiento de Zapatero durante el mitin, pero ha apuntado que, "si lo hace, mejor", y ha considerado que se debe resolver esta cuestión en la mesa de negociación, "con la voluntad" de conseguirlo en septiembre.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, López ha reconocido que ambos hablarán de este asunto, pero ha asegurado que su pretensión es "avanzar en la mesa de negociación" que se mantiene abierta entre ambas administraciones, "que mantenemos abierta, que queremos potenciar e intensificar para conseguir cerrar el acuerdo", "con la voluntad" de que sea en septiembre.

En esta línea, ha manifestado que el pacto que se alcance debe tener su base en el Estatuto de Gernika y en lo aprobado por el Parlamento vasco, "que tenga el sistema de Concierto para definirlo".

Preguntado por si espera un pronunciamiento de este tipo por parte de Rodríguez Zapatero en el mitin de la Fiesta de la Rosa, ha asegurado que no lo está esperando, pero, "si lo hace, mejor". "Lo que espero, de verdad, es más que pronunciamientos, son hechos y realidades, y por eso hablo más de la mesa donde estamos negociando que pronunciamientos en un acto público, que me parece verdaderamente importante, el avanzar", ha señalado.

Otras competencias

Sobre el traspaso de otras competencias, Patxi López ha asegurado que sigue manteniendo "la voluntad de negociar hasta cerrar y concretar el Estatuto, que es lo que nos corresponde y lo que corresponde aquí, por encima de otras cuestiones".



Balance

El lehendakari Patxi López ha declarado que "nadie está libre de errores" pero que en este año de mandato el balance es "positivo", "los buenos gestores se demuestran en malos momentos y hemos atendido más servicios sociales con menos recursos".

El lehendakari ha afirmado que aunque últimamente se han registrado datos económicos positivos, "no se puede decir" que el crecimiento se haya consolidado, ya que "nos afecta todo, lo que pasa en Grecia y en EE. UU.. Ahora tenemos unos datos positivos, mucho más positivos que en nuestro entorno, pero no podemos echar campanas al vuelo, hay que ser prudentes. Seguimos estando en crisis".

A ese respecto, ha argumentado que el endeudamiento es algo "normal", que cuando "uno necesita recursos, necesita endeudarse. Todos saben que cuando uno necesita recursos, necesita endeudarse. Necesitamos recursos para mantener políticas sociales. Hemos tenido que recurrir a la deuda como cualquier otra comunidad o estado".

Pacto con el PP

En relación a un posible pacto de los socialistas con el PP en las próximas elecciones municipales y forales, el lehendakari ha asegurado que "los pactos los deciden los ciudadanos en las urnas: quién puede gobernar una institución y con quién se puede sumar para gobernar. Siempre hemos decidido los acuerdos después de las elecciones".

En ese sentido ha dicho que "Euskadi siempre se ha definido por ese tipo de acuerdos. Cuanto más pluralidad, mejor nos han ido las cosas. No anticipemos un acuerdo cerrado".

Plan de Convivencia

Sobre la polémica que ha suscitado el Plan de Convivencia que pretende aprobar el Gobierno Vasco, Patxi López se ha mostrado "convencido en que puede haberlo. No entiendo este conflicto, se ha generado de manera artificial. No sé cómo puede ofender que las víctimas puedan dar su testimonio, sin generar odio, alertando a los jóvenes de que ese no es el camino".

Además, ha criticado duramente que hayan escuchado "críticas del plan sin hablar del plan".

Izquierda abertzale

Preguntado sobre el proceso debate que se ha dado dentro de la izquierda abertzale y las posteriores declaraciones de Altsasu primero y Pamplona/Iruña después, el lehendakari ha dicho que "la rumorología dice que hay una parte de ese mundo que ha decido hacer política".

Sin embargo, no quiere dar "demasiada importancia a las palabras. En ese mundo exigimos hechos. Tuvimos otras declaraciones y comunicados que se quedaron en nada".