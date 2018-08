Economía

Cierre de la empresa

La plantilla de Muebles Xey mantiene la huelga indefinida

Agencias | Redacción

06/07/2017

Los trabajadores han solicitado una reunión al Gobierno Vasco, que posee el 30% de las acciones de la empresa, para reclamarle soluciones.

La plantilla de Muebles Xey, ubicada en Zumaia (Gipuzkoa), se mantendrá en huelga indefinida a la espera de la reunión que ha solicitado al Gobierno Vasco, uno de los accionistas de la empresa, para reclamarle "una salida" y la búsqueda de un inversor que "apueste" por mantener la actividad de la firma guipuzcoana de muebles de cocina.

La dirección de la empresa comunicó este miércoles a sus trabajadores que va a enviar al juzgado la solicitud de liquidación de la sociedad y la puesta en marcha de un ERE de extinción que afectaría a sus 170 trabajadores.

Fuentes sindicales han denunciado que la dirección ha pasado de comunicarles en febrero la viabilidad de la empresa, y que las perspectivas eran "buenas", a estar sin cobrar desde marzo.

La plantilla de la empresa -que entró en concurso de acreedores a primeros de junio- realizó desde esa fecha varios paros parciales. Ahora está a la espera de que se concrete la reunión con representantes del Gobierno Vasco, propietario de un tercio del accionariado de la firma, en la que entro hace alrededor de cuatro años y en la que dispone de 1,3 millones de capital.

Los trabajadores han asegurado que la última interlocución con el ejecutivo vasco fue con el director de Desarrollo Industrial, Alejandro López Cárcamo.

"Nos dijo que se habían enterado del concurso por medio de un mail. Eso fue a primeros de junio. Ahora declaran que ha sido imposible alcanzar un acuerdo con los proveedores y que conocían desde hace meses que la situación de la empresa era muy delicada", han lamentado.

Sin embargo, la plantilla va a solicitar tanto al ejecutivo como al administrador concursal que "exploren todas las posibilidades en busca de ese nuevo inversor" para poder mantener la actividad productiva.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que se les comunicó, en aquella reunión de febrero, que la facturación alcanzada en 2016, 25 millones, era "la necesaria" para "tirar adelante con la actividad y que solo necesitaban "unos meses de tiempo" para poder hacer otra inversión y fuera todo "como la seda".

"Ahora nos dicen que no hay dinero, que Xey no tiene futuro y que no se puede continuar y liquidan la empresa", añaden.

presa", añaden.