Economía

Denominación de Origen Rioja

Día histórico para los vinos de Rioja Alavesa al lograr su 'diferenciación'

Agencias | Redacción

11/08/2017

La DOC Rioja aprueba incorporar nuevas categorías de vinos de 'zona' y 'villa' a partir de la cosecha 2017.

A partir de la cosecha 2017, la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja diferenciará sus vinos por 'zona' y 'villa', una reclamación que la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) llevaba años realizando.

Estas catalogaciones aportarán "información clara del origen primigenio del producto", y garantizarán "mayor exclusividad", según ha asegurado ABRA. Asimismo, considera que el origen de los vinos de Rioja Alavesa y sus pueblos tendrá una mayor "visibilidad", de forma que podrán ser "elegidos y valorados de acuerdo a la singularidad de su procedencia".

De hecho, la decisión tomada este viernes por el Pleno del Consejo Regulador ha sido calificada como "hito histórico" por la asociación y las más de 40 bodegas que trabajaban en el desarrollo del sello 'DOP Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava' han anunciado que paralizarán temporalmente la implantación de esta nueva denominación.

En ese sentido, ABRA ha asegurado que esta decisión se ha adoptado "anteponiendo el interés general al propio", aunque ha advertido de que no descarta reactivar la creación del nuevo sello en caso de que las nuevas zonificaciones Rioja no se desarrollen "adecuadamente" o de que esta modificación "no responda a las expectativas".

Gobierno Vasco: "Un nuevo escenario"

El Gobierno Vasco ha aplaudido hoy que el Consejo Regulador haya abierto "un nuevo escenario" en el que "se dan unas condiciones aptas para iniciar un proceso de diferenciación real y consensuado" de sus vinos.

"Hoy Rioja Alavesa ha visto cumplida una de sus demandas históricas", ha valorado el Gobierno Vasco, al tiempo que ha animado "a todas las partes a afianzar y avanzar en la mejora del posicionamiento y diferenciación de los vinos alaveses en el seno de la DOC Rioja".

Por ello el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad cree que con la decisión del Consejo Regulador "se abren nuevas oportunidades para posicionar el vino de Rioja Alavesa" porque esa "mayor y mejor diferenciación" aumentará la competitividad del sector en esta comarca y promoverá su reactivación.

Diputación: "Se ha dado un paso más"

Por su parte, el diputado de Agricultura de la Diputación de Álava, Eduardo Aguinaco, ha dicho que esta institución "persistirá para conseguir un mejor posicionamiento y diferenciación real" de los vinos de Rioja Alavesa "en el seno de la DOCa Rioja".

La Diputación, a través de un comunicado, ha valorado esta decisión que "llega "fruto del trabajo de los últimos años del sector y de las instituciones vascas".