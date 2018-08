Economía

Otegi: 'Lo que daña al turismo es inflar las protestas'

agencias | redacción

16/08/2017

Además, ha trasladado a los empresarios de hostelería guipuzcoanos que hay que "vender identidad nacional y cultural", y les ha pedido que propicien "unas condiciones laborales dignas".

El portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que hay "una especie de caza de brujas" contra la izquierda abertzale por sus discrepancias con el modelo turístico y ha destacado que "lo que daña" al turismo es "inflar" las protestas como si fueran "el bombardeo de Pearl Harbor".

Tras la reunión mantenida en San Sebastián por una delegación de la coalición soberanista con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, Otegi ha apuntado que la reunión con los empresarios de Hostelería ha transcurrido "con serenidad, normalidad y en buen clima", y ha asegurado que tienen más coincidencias que desavenencias. En esta línea, cree que "esto es un signo inequívoco de normalidad y de ausencia de crispación".

Otegi ha estado acompañado de la portavoz parlamentaria de la coalición soberanista, Maddalen Iriarte, del exalcalde de San Sebastián Juan Karlos Izagirre, y de la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento donostiarra, Amaia Almirall.

La coalición soberanista ha defendido que hay que "vender al exterior", no solo gastronomía y paisaje, sino "identidad nacional y cultural" de Euskadi. Además, ha pedido "condiciones laborales dignas" para el sector. En este sentido, cree que hay una disposición "a colaborar y a llegar a acuerdos" en próximas reuniones que se realizarán más adelante.

También se ha referido a los actos de protesta contra el modelo de turismo de Ernai y ha considerado que con este tema se ha llegado "a un nivel de banalización y frivolidad preocupante y muy poco responsable en un país que ha vivido sufrimiento por muchas partes".

Tras insistir en que no desea que haya "incidentes", ha señalado que están convencidos de que hay "sectores que quieren que los haya", y en ellos "no están ni EH Bildu ni Ernai". En esta línea, considera que hay "una especie de caza de brujas", y parece que "la izquierda abertzale no tiene derecho de expresión".

Urkullu espera 'un cambio de actitud de la izquierda abertzale'

El miércoles por la tarde, y a través de Twitter, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho que espera "un claro cambio de actitud" en la izquierda abertzale tras la reunión que la delegación de EH Bildu ha mantenido con representantes de hostelería de Gipuzkoa.

¿ Seguro que Arnaldo Otegi y delegación que se ha reunido con hosteleros de Gipuzkoa, además de hacer turismo, leerán prensa internacional — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 16 de agosto de 2017

El lehendakari ha ironizado al desear que Arnaldo Otegi y la delegación de EH Bildu, "además de hacer turismo, leerán prensa internacional".

Por esta causa, cree que "serán conscientes del daño que su actitud ha tenido en la imagen de Euskadi en el exterior y en el turismo". Según ha señalado, el País Vasco cuenta "con un turismo de calidad, singular y muy diferente al del resto del Estado", que es "sostenible en sus diversos formatos, y extensible" a todo Euskadi.

Por ello, ha mostrado su confianza en que "a partir de hoy, haya un claro cambio de actitud con esta importante cuestión en el conjunto de la izquierda abertzale".