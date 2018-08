Economía

Astillero de Sestao

Comité de La Naval: 'Entrar en concurso supondría perder credibilidad'

05/09/2017

"Es muy importante no llegar al concurso para no perder credibilidad. Y estamos intentando que no sea así. Por eso queremos terminar los barcos", ha reiterado el presidente del comité.

El presidente del comité de empresa de la Naval, José Pedro González, ha afirmado este martes que es preciso evitar la entrada en concurso de acreedores del astillero porque esa decisión supondría "perder la credibilidad" de la compañía. En declaraciones realizadas al término del encuentro que representantes sindicales presentes en el comité de La Naval han mantenido este martes con la diputada del departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Teresa Laespada, González ha transmitido que la intención de la plantilla es "terminar los cuatro buques", cuya construcción el astillero tiene en cartera. "Es muy importante no llegar al concurso para no perder credibilidad. Y estamos intentando que no sea así. Por eso queremos terminar los barcos", ha reiterado el presidente del comité. Los representantes de los trabajadores han manifestado a la responsable foral "su preocupación por la situación en la que se encuentra el astillero", con unas pérdidas acumuladas en los últimos tres ejercicios de cerca de 100 millones y unas deudas con los acreedores de 150 millones. González ha indicado que desde la diputación vizcaína se han mostrado "receptivos" y "nos apoyan totalmente porque creen que el astillero tiene futuro y también que no tenemos que dejar caer la planta", les han transmitido desde la institución foral. EH Bildu apuesta por estudiar "una inyección de dinero público" Por su parte, EH Bildu ha defendido la necesidad de poner en marcha una mesa de trabajo para "buscar soluciones" a la situación que atraviesa La Naval, en la que estén representados los gobierno central y vasco y los trabajadores. Asimismo, ha apoyado que, si mientras se encuentran inversores para el astillero "es necesaria una inyección de dinero público que garantice la viabilidad a corto plazo", se analicen "todas las posibilidades" para que realice. Representantes del comité de empresa de La Naval se han reunido este martes en Bilbao con una delegación de la coalición, encabezada por su coordinador general, Arnaldo Otegi, en el marco de la ronda de conversaciones que los sindicatos están manteniendo para abordar la situación del astillero. Según ha explicado el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova al término de la reunión, durante este "largo" encuentro, la formación y los representantes del comité han coincidido en que ha existido "una doble mala gestión" por parte de la dirección de la empresa y del Gobierno Vasco.

