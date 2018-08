Economía

CONSEJO VASCO DE FINANZAS

Las haciendas vascas recaudarán 14.367 millones en 2017, un 5% más

AGENCIAS | REDACCIÓN

11/10/2017

El Consejo Vasco de Finanzas también ha acordado la previsión de recaudación para 2018, que con 14.391 millones de euros es muy similar a la suma de ingresos previstos para este año.

Las Haciendas vascas cerrarán el año con una recaudación de 14.367 millones de euros, lo que —descontado el efecto de los cambios normativos en el IVA— supone un incremento de 269 millones de euros (+4,7%) respecto a lo previsto. Las instituciones vascas esperan una recaudación similar para 2018.

Esta previsión del cierre de recaudación para este año ha sido fijada por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, y los Ayuntamientos de la CAV en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) celebrado este miércoles en Vitoria-Gasteiz.

En el encuentro del Consejo Vasco de Finanzas se han logrado diversos acuerdos, incluido el compromiso de acordar una nueva Ley de Aportaciones en 2018, aunque tanto el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, como los tres diputados generales, han asegurado que en la reunión no se ha tratado el tema de la reforma fiscal en la que trabajan los gobiernos forales de los tres territorios.

El Gobierno Vasco y las diputaciones han fijado la previsión de cierre de recaudación por tributos concertados para este año, que asciende a 14.367 millones de euros. Esta cifra supera en 869 millones a la prevista en los Presupuestos de Euskadi de este año, y es la más alta alta obtenida hasta ahora, por encima de los 13.772 millones de euros recaudados en 2007.

No obstante, 600 de estos 869 millones de euros de incremento se deben a los ajustes en el IVA introducidos este año, por lo que no se corresponden con la evolución real de la economía. Si se descuenta el impacto de esta situación, el incremento respecto a los ingresos presupuestados sería de un 4,7 por ciento.

Por territorios, la previsión de ingresos para este año asciende a 7.144 millones de euros en Bizkaia; 4.449 millones, en Gipuzkoa; y 2.174 millones, en Álava. El grueso de la recaudación de las haciendas forales corresponde al IVA (5.943 millones de euros) y el IRPF (algo más de 5.000 millones). Los ingresos por el Impuesto de Sociedades sumarán 1.142 millones de euros.

Sigue la negociación por la reforma fiscal

No estaba en el orden del día, no obstante, la reforma fiscal, que siguen negociando PNV y PSE-EE y que cada vez parece más cercana a no traer consigo una bajada en el impuesto de sociedades.

En torno a la reforma fiscal, el acuerdo entre PNV y PSE-EE no da la impresión de estar cerca. Ambas partes siguen negociando, pero cabe la posibilidad de que a las empresas de la CAV se les siga aplicando una tasa o tipo nominal del 28%. El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha recordado que la propuesta jeltzale plantea una reducción de 3 o 4 puntos en el impuesto de sociedades, pero los socialistas no la aceptan, con lo que el acuerdo, de producirse, habría de llegar a través de otras medidas. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, no ocultó este martes, en rueda de prensa, esas diferencias, pero enfatizó que van a perseverar "hasta el final" en las conversaciones.