Mendia responde a Torres que 'no se han traspasado líneas rojas'

19/10/2010

El Gobierno Vasco responde así a las declaraciones hechas ayer por el secretario de coordinación del PSE, Mikel Torres, que sostuvo que Zapatero "ha pasado alguna línea roja" en el acuerdo con el PNV.

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, cree que no se han traspasado "líneas rojas" en el acuerdo presupuestario cerrado entre el PNV y el PSOE porque no se va a producir una ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social.

Mendia ha realizado estas manifestaciones en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, después de que ayer el secretario de Organización del PSE-EE, Mikel Torres, apuntara en Radio Euskadi que el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, "igual ha pasado alguna línea roja" en ese acuerdo presupuestario.

La portavoz del Gobierno vasco, que no cree que se hayan traspasado esas "líneas rojas", ha apuntado que probablemente esta semana se reunirá la Comisión mixta de Transferencias.

Mendia ha señalado que "las cosas han cambiado mucho en un año" cuando el PNV no quiso participar en los actos del 25 de octubre con motivo de la conmemoración del aniversario del Estatuto porque alegaba que no había "nada" que celebrar porque estaba "incumplido". "Parece que el año pasado no había nada que celebrar sobre el Estatuto y ahora parece que sí", ha añadido.