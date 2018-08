Economía

Estudio sobre empleo en 2017

La UPV/EHU advierte de que la subida en el empleo llega con repunte en temporalidad

Agencias | Redacción

30/01/2018

Un informe elaborado por la UPV destaca también que el aumento en la ocupación en 2017, de casi 14.000 personas, se debe principalmente al incremento en el empleo del colectivo de mujeres.

Euskadi logró en 2017 incrementar su cifra de ocupados y reducir la de parados "en casi el doble que en 2016", si bien con "la sombra" de un "repunte importante", de tres puntos, en la contratación temporal, hasta alcanzar una tasa del 26 %, según el 'Informe Laboral Euskadi 2017' elaborado por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

El estudio, que ha sido presentado este martes en Bilbao por su directora, Sara de la Rica, destaca que el aumento en la ocupación, en casi 14.000 personas, se debe principalmente al incremento en el empleo en el colectivo de mujeres, que hasta ahora estaba perdiendo peso entre los ocupados desde el inicio de la recuperación.

Entre sus conclusiones, el informe alerta, asimismo, de que, pese a que el desempleo de larga duración desciende en tres puntos, Euskadi sigue "a la cabeza" en el Estado de la incidencia de este tipo de paro: “Si bien se observa un descenso notable en el desempleo de larga duración en Euskadi, del 64% al 60%;, el descenso es menor al producido en otras regiones", ha señalado la directora del estudio.

En concreto, la contratación indefinida descendió en 2017 un 2 % (entre los hombres), mientras que la temporal aumentó sobre todo entre las mujeres (18 %) y menos entre los hombres (14 %). Sara de la Rica ha evidenciado que la elevada temporalidad en Euskadi es muy superior a la media cercana al 10 % de otros países europeos.

Ha admitido que los empresarios pudieran tener razón cuando, para recurrir a la contratación temporal, arguyen que no hay suficiente seguridad jurídica en el contrato indefinido respecto a las causas de despido. A su juicio, igualar los costes del despido de los contratos también haría que la temporalidad tuviera menos atractivo.

50,4 % de ocupados, según la EPA

La Encuesta de Población Activa (EPA), tal y como destaca el informe, registra un incremento de 3.700 personas adultas en Euskadi en 2017, alcanzando la cantidad de 1.818.500 personas mayores de 16 años. Su distribución laboral es la siguiente: el 50,4 % de la población está ocupado; el 43,7 %, inactivo (no trabaja ni busca trabajo, por diversas razones); el resto, el 5,9 % de los adultos, está desempleado. En los últimos 12 meses, el porcentaje de inactividad se ha mantenido estable, mientras que la incidencia de la ocupación ha aumentado ligeramente (menos de un punto porcentual) a costa de un descenso en la incidencia de parados.

En magnitudes absolutas, en los últimos 12 meses, la EPA registra un aumento de 13.800 ocupados, un descenso de 17.900 personas desempleadas y un aumento de 7.900 personas inactivas, que no trabajan ni buscan trabajo, bien porque estudian, porque están jubiladas o porque, no estando en ninguna de esas dos situaciones no trabajan, pero tampoco buscan empleo (parados desanimados, personas que se dedican al cuidado del hogar u otros).

Tanto el aumento en ocupados como el descenso en el número de desempleados son sensiblemente superiores a los observados hace exactamente un año, lo que ratifica que la situación en Euskadi en materia laboral mejora en términos agregados, y lo hace con mayor intensidad que en 2016.

Euskadi cuenta con 915.900 trabajadores ocupados, detalla el estudio, y aumenta la incidencia de mujeres entre los ocupados en este año. El informe califica el dato como "esperanzador", para el colectivo de mujeres, que desde el inicio de la recuperación del empleo estaba perdiendo peso entre los ocupados, pues parece que las actividades más dinámicas en cuanto a empleo tienen un perfil más masculino, pero en estos últimos doce meses, según la EPA, el número de ocupados varones ha aumentado solo ligeramente – de 480.000 a 482.700, mientras que el número de ocupadas mujeres ha pasado de 422.100 a 433.200. En consecuencia, el aumento total en el empleo en Euskadi en estos últimos doce meses es primordialmente femenino, concluye el informe.

La población ocupada de Euskadi rejuvenece ligeramente, al haber aumentado los menores de 25 años su presencia entre los ocupados en un punto porcentual en el último año; ganan presencia entre los ocupados, como en los últimos ejercicios, las personas con un nivel educativo superior, y, en cambio, la agricultura prácticamente desaparece en Euskadi, en el ámbito del empleo: supone menos del 1 % del empleo total.

Posible sobrecualificación entre los nuevos empleados

De la Rica no ha descartado que se esté dando una sobrecualificación entre los nuevos empleados, de los que ha dicho que consta que entran en el mercado laboral "con salarios muy bajos".

El informe también refleja que los ocupados se mantienen en la industria (cerca del 23 %) y la construcción (5 %), mientras que aumentan en los servicios (del 69 al 71 %) y descienden en la agricultura (del 1,7 a un 0,8 %).

La investigación confirma que Euskadi sigue siendo junto a Navarra la región con mejor comportamiento en relación a la tasa de paro, que bajó del 12,5 % al 10,6 % en 2017 respecto a 2016.