Oferta Pública de Empleo

Osakidetza dice que no hay razón legal para cambiar los tribunales de la OPE

Agencias | Redacción

01/08/2018

EH Bildu ha denunciado que la repetición de exámenes seguirá sin garantizar la "limpieza" del proceso, dado que las pruebas se harán con el mismo modelo de convocatoria y los mismos tribunales.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han sostenido este miércoles que no existe "ninguna razón legal" para que, con carácter general, se modifique la composición de los tribunales de la OPE para la repetición de los exámenes.

EH Bildu ha asegurado que la repetición de las pruebas de la citada OPE con los mismos tribunales y el mismo sistema que posibilitó las irregularidades "no garantiza la igualdad de oportunidades", después de que ayer el Boletín Oficial del País Vasco publicara las resoluciones por las que confirma la repetición de cinco exámenes en las categorías de anestesia, angiología y cirugía vascular y cardiología.

En un comunicado, Salud y Osakidetza recuerdan que han sido los propios tribunales los que, "como órganos soberanos", decidieron la repetición de las pruebas, con una serie de "medidas y recomendaciones para que se lleven a cabo en las mejores condiciones y garantías".

Han reiterado su "respeto a la labor que, con carácter general, vienen desarrollando los tribunales", sin perjuicio de que si se demuestran actuaciones irregulares de algún miembro de ellos "se actuará con la contundencia que el caso requiera".

El Departamento y Osakidetza piden a EH Bildu que sea "prudente" y que respete la labor de "muchos profesionales" del Servicio Vasco de Salud que participan en los tribunales con "responsabilidad, compromiso y buen hacer".

Por último, han puesto en valor que la OPE sigue con "total normalidad" en muchas categorías y que trabajan por "garantizar los principios de igualdad, capacidad y mérito" en el proceso selectivo.

EH Bildu dice que la "limpieza" sigue sin estar garantizada

La coalición abertzale ha denunciado que la repetición de cinco exámenes por los "defectos" detectados seguirá sin garantizar la "limpieza" del proceso, dado que las pruebas se volverán a realizar con el mismo modelo de convocatoria y con los mismos tribunales que las anteriores.

Rebeka Uber, la parlamentaria de EH Bildu, ha alertado de que la repetición de estas pruebas, decidida por Osakidetza ante los "defectos" detectados en las mismas, "no conlleva ningún cambio en el sistema que dio lugar a las irregularidades".

En este sentido, también ha censurado el hecho de que no se vayan a cambiar los tribunales de las pruebas. Por ese motivo, Ubera ha advertido de que en esos cinco exámenes "no se garantizan las condiciones necesarias de transparencia, limpieza e igualdad de oportunidades".

"Si los tribunales son los mismos, si se aplica el mismo modelo que hizo posibles las irregularidades, si no cambia nada, es evidente que existe un riesgo de que las irregularidades vuelvan a producirse; no hay garantías por parte de Osakidetza de que no vaya a ocurrir otra vez lo mismo", ha advertido.

Ubera cree que las "prisas" del Gobierno Vasco para repetir esos exámenes "no obedecen a un interés real por aclarar lo sucedido" y esclarecer las responsabilidades que puedan existir, sino que se trata de "un intento de dar carpetazo al asunto y cerrarlo cuanto antes, sin entrar al fondo del problema".

Por todo ello, ha propuesto realizar un único examen, teórico y práctico, en cada especialidad, y que su preparación quede en manos del Instituto Vasco de Administración Pública, incluyendo además una valoración psicométrica a cargo de la UPV-EHU "para asegurar su carácter estándar" y que en todos los exámenes se han aplicado "los mismos criterios y grado de dificultad".

ESK exige que se paralice repetición de los exámenes

Por su parte, el sindicato ESK ha exigido la paralización de la repetición de los exámenes de la OPE de Osakidetza, al considerar que esta medida no da respuesta a las irregularidades denunciadas y solo busca "una lavada de cara" del Servicio Vasco de Salud.

A juicio del sindicato, la repetición de estas pruebas es "claramente insuficiente" y no da respuesta a las irregularidades denunciadas, ya que limitarse a volver a realizar los exámenes sin cambiar en absoluto las personas que conforman los tribunales ni los modelos de los mismos "no es mostrar voluntad de cambiar ni de atajar" las irregularidades.

ESK afirma que mientras esté en marcha una investigación de la Fiscalía, Osakidetza "no está legitimada" para repetir exámenes de categorías que están dentro de la misma, y que debe ser la investigación judicial la que esclarezca todo lo sucedido, por lo que repetir los exámenes significa "querer cerrar en falso esta OPE".

Por ello, el sindicato exige a Osakidetza que paralice el proceso hasta que la Fiscalía se pronuncie al respecto, y pide la dimisión de su directora general, María Jesús Múgica, y el cese inmediato del consejero de Salud, Jon Darpón.