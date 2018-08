Economía

Afectados por un ERE

Los 258 prejubilados en 2004 ya 'están dados de alta' en Babcock

01/04/2011

La empresa ha ofrecido un permiso retribuido a los 258 trabajadores prejubilados que se han tenido que incorporar este viernes a las empresa en cumplimiento de una sentencia.

La dirección de Babcock ha comenzado a comunicar a los 258 prejubilados afectados por el ERE de 2004 anulado por los tribunales que están "dados de alta" en la compañía.



Al mismo tiempo, la empresa ha solicitado, este mismo jueves, un expediente de extinción para los mismos empleados.



Tal y como recoge la sentencia, los afectados por el ERE de 2004 se han dirigido esta mañana a la empresa con la intención de reincorporarse al trabajo para cumplir el fallo del Tribunal Supremo, que el pasado 22 de febrero anuló su salida de la empresa.



El permiso, si es aceptado por los trabajadores, se iniciaría desde este viernes hasta la extinción de sus contratos.



El presidente del Comité de Empresa, Alfonso Bustamante (CCOO) ha aclarado que la dirección ha comunicado a los trabajadores que, desde el día de hoy, están "dados de alta" y que este pasado jueves presentó un expediente de extinción para 258 trabajadores, cuyo periodo de consulta con los sindicatos se iniciará la semana que viene.



"Si mañana me tengo que poner el buzo, me lo pondré y vendré, a las seis de la mañana. Ya tengo el despertador preparado, pero no es plato de buen gusto", ha afirmado en Radio Euskadi.



Aguilera ha recordado que empezó a trabajar en la empresa vizcaína a los 14 años, en la escuela de aprendices. "Y con 52 nos fuimos para casa, pero muy cabreados", ha asegurado.





El Gobierno Vasco busca una salida



Los departamentos de Empleo e Industria del Gobierno vasco están analizando la situación creada en Babcock para tratar de buscar una "salida consensuada" que "respete los derechos laborales de estos trabajadores".



Los dos Departamentos están en permanente "coordinación" para evaluar lo ocurrido.