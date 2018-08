Economía

ELA y LAB: 'La fusión supondrá la defunción de las cajas vascas'

29/06/2011

Los sindicatos abertzales defienden que las cajas sean un instrumento financiero público, frente a los bancos, que "buscan beneficios".

La fusión de BBK, Kutxa y Vital supone una "bancarización que, por desgracia, traerá consigo la defunción de las tres cajas tal y como las entendemos o las conocemos hasta el día de hoy", han asegurados LAB y ELA. En ese sentido, los sindicatos abertzales subrayan la "necesidad de una caja como instrumento financiero público al servicio de la sociedad, con una política diferenciada de la búsqueda de beneficios que caracteriza a la banca".



Asimismo, han denunciado la actitud del Gobierno Vasco, PNV, PP y PSE ante el mismo por "dar la espalda" a los intereses generales a primar "los intereses privados y del capital financiero". Los portavoces han insistido en la responsabilidad de los políticos en el "ocultamiento" del debate y han calificado de "inaceptable" que, a día de hoy, tras tres intentos de fusión, "de lo único que hablemos es del reparto del poder" en la nueva entidad y no del modelo o característica de la nueva caja.

Amaia Muñoz, portavoz de ELA, además, ha recordado que el pasado 22 de mayo hubo elecciones y cambió la composición de instituciones forales y locales. "Todavía eso no se ha trasladado a los órganos de dirección de las cajas, y eso tiene que hacerse", ha apostillado.

ELA y LAB defienden que el resultante de la fusión sea una caja, y no un banco, con control público, que consolide y fortalezca su obra social y este orientado al desarrollo social y económico vasco. En este sentido, apuesta por incluir a la CAN en el proceso, aunque son conscientes de que su participación en Banca Cívica, así como la compra de Cajasur por BBK, no van en esa dirección.