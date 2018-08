Economía

Crisis financiera

Europa prohíbe ventas al descubierto para acabar con la especulación

Redacción

12/08/2011

El objetivo es hacer frente a la inestabilidad de los mercados. La banca impulsa al Ibex 35, que registra la segunda mayor subida del año, 4,82%. Consulta la evolución de los mercados.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado "prohibir de forma cautelar con efectos inmediatos" operaciones sobre valores o instrumentos financieros "que supongan la constitución o incremento de posiciones cortas sobre acciones españolas del sector financiero". Esta decisión ha sentado bien en el mercado, especialmente a los bancos, que se ven muy afectados por esta operativa al lastrar su cotización.



Concretamente, la Autoridad Europea de Valores Financieros (ESMA) va a prohibir las ventas en corto al descubierto en Francia, España, Italia y Bélgica en un intento por frenar los "falsos rumores" que están desestabilizando los mercados.

En una nota de prensa, la CNMV señala que la situación de "extrema volatilidad" en los mercados de valores europeos, en especial las cotizaciones de acciones de entidades financieras, "está incidiendo de forma clara en la estabilidad de los mercados y puede perturbar su ordenado funcionamiento".

Por este motivo, añade, "resulta preciso revisar la operativa de los mercados de valores con el fin de asegurar el mantenimiento de la estabilidad financiera".



15 días prorrogables

La prohibición, de carácter transitorio durante 15 días y que podrá ser prorrogada si se considera necesario, afectará a cualquier persona física o jurídica que lleven a cabo operaciones "que supongan la constitución o incremento de posiciones cortas sobre acciones españolas del sector financiero".

La prohibición cautelar afecta a cualquier operación sobre acciones o índices, incluyendo operaciones de contado, derivados en mercados organizados o derivados OTC, que suponga crear una posición corta neta o aumentar una preexistente, aunque sea de forma intradiaria, señala la CNMV.





¿Qué es la venta en corto?

La venta en corto consiste en la venta de un valor que no se posee en el momento de la operación y que es necesario comprarlo posteriormente para "cubrir" la venta. Es una estrategia que se utiliza sobre todo cuando existen rumores de que las cotizaciones van a caer, lo que permite vender caro y comprar barato.

El riesgo de estas operaciones es prácticamente ilimitado y no así su rendimiento, pues el precio del valor puede seguir subiendo y teóricamente no tienen límite. Mientras el vendedor en corto no se cubra y el precio siga subiendo, su potencial de pérdida es mayor.







Volatilidad en las bolsas



Las bolsas europeas han iniciado la sesión cargadas de nerviosismo y con tendencias mixtas en las primeras horas de la negociación, aunque a media mañana se han decantado por las subidas, y han cerrado la sesión con ganancias.



Así, el principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35,ha logrado la segunda mayor subida del año, 4,82%, aupado por el fuerte repunte de la banca y el comportamiento positivo de Wall Street, que ha situado al Ibex 35 en la cota de los 8.647,3 puntos.



Los principales índices europeos seguían sendas similares de aumento. En concreto, París y Milán subieron un 4%, seguido de Francfort (3,45%), Londres (3,11%) y Lisboa (3,02%).



Wall Street ha cerrado con un avance del 1,13% en el Dow Jones, a pesar del descenso de confianza de los consumidores.







Prima de riesgo



La prima de riesgo española, el sobrecoste de los bonos españoles a diez años frente a los alemanes con vencimiento en 2021, permanece estable al cierre de la sesión en los 267 puntos básicos.