Economía

Conflicto laboral

Daewoo anuncia que cerrará la planta aunque se rechace el ERE

Redacción

01/09/2011

El director de Recursos Humanos ha asegurado que aunque el Gobierno Vasco rechace el expediente de extinción, la idea de la multinacional surcoreana "es cerrar".

La dirección de la planta de Daewoo de Vitoria-Gasteiz ha anunciado hoy al comité de empresa que, aunque el Gobierno Vasco rechace el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que ha presentado, tiene la intención de cerrar esta fábrica de frigoríficos porque no es viable.



Los representantes de los trabajadores se han reunido hoy por tercera vez con la dirección de la empresa, dentro de las negociaciones iniciadas tras la presentación del ERE que, en caso de aceptarse, dejará sin empleo a los 147 miembros de la plantilla.



En la reunión, el director de Recursos Humanos, Eduardo Sánchez, ha asegurado que aunque el Gobierno Vasco rechace el expediente de extinción y tengan que volver a la fábrica, en noviembre "no se va a trabajar", porque la idea de la multinacional surcoreana "es cerrar", ha explicado a Efe el secretario del comité de empresa, Txema Pérez.



Los trabajadores, sin embargo, han pedido al ejecutivo vasco que paralice el período de consultas sobre el ERE porque el plan social presentado no incluye medidas para la recolocación de la plantilla, como es obligatorio.



La dirección tampoco les ha presentado hoy la documentación solicitada ni les ha informado de las subvenciones que ha recibido Daewoo por parte del Gobierno Vasco y de la Diputación de Álava desde que se implantó en el polígono de Júndiz hace 14 años. El director de Recursos Humanos ha argumentado que los trabajadores no tienen "derecho" a reclamar esos datos y que en todo caso los aportarán a las instituciones, según Txema Pérez.



El comité tiene esperanzas de que el Gobierno Vasco se implique en este conflicto laboral y, en caso de que finalmente se cierre Daewoo, busque un comprador de otra marca de frigoríficos o un fabricante de otros productos que invierta en esta planta, ya que según les ha dicho la dirección la fábrica "está en venta". Ésta será una de las propuestas que trasladará el comité al director de Desarrollo Industrial del Gobierno Vasco, Juan José Garayar, en la reunión concertada para mañana.