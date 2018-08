Economía

Los camioneros vizcaínos 'boicotearán' la Supersur

14/09/2011

Se quejan de los peajes "abusivos" y afirman que utilizarán la autovía del Txorierri como alternativa. No descartan "paros puntuales" en el futuro.

Los camioneros vizcaínos "boicotearán" la "Supersur" por sus peajes "abusivos" y utilizarán la autovía del Txoriherri como alternativa y no descartan convocar "paros puntuales" en el futuro, según han anunciado hoy en Bilbao representantes del sector.



Amaia Martínez, secretaria técnica del sindicato de transportistas autónomos SINTRABI; Jon Mikel Abellanal, de EGAS; y Enrique Pérez, secretario de la patronal ASETRAVI; en representación de la "inmensa mayoría del sector", han comparecido hoy en rueda de prensa en Bilbao para mostrar su rechazo a las tarifas "impuestas" por la Diputación en este nueva infraestructura de peaje, que pretende descongestionar la A-8 a su paso por Bilbao.



Han asegurado que estos peajes van a afectar muy negativamente al sector del transporte en Bizkaia, por el mayor uso que hace que estas vías, y han recalcado que las tarifas de las autovías puede llegar a suponer hasta 800 euros al mes por vehículo, lo que supone "una carga inasumible" en un momento en que la crisis "se está cebando con este sector".



Los transportistas han acusado a la diputación de no haber demostrado "la más mínima sensibilidad" hacia el sector, ya que los precios finales son idénticos a los que figuraban en el primer borrador. "No se nos ha tenido en cuenta", ha dicho Abellanal.



Además, han explicado, los precios suponen un coste cercano a un euro por kilómetro, cuando en otras autopistas la relación es de 15 o 20 céntimos de euro por kilómetro.



La "Supersur", según los transportistas vizcaínos, debería tener unos peajes mucho más bajos y descuentos mucho mayores en función del número de viajes que se realicen.



Se han mostrado dispuestos a alcanzar acuerdos con la Diputación de Bizkaia pero no han descartado convocar movilizaciones e incluso paros parciales en el futuro si no se llega a ningún pacto.