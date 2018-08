Economía

Recurso a la Ley de Cajas

Bilbao pide al Gobierno Vasco que no 'desvíe la atención'

Redacción

05/10/2011

El diputado general de Bizkaia ha desmentido que el recurso vaya a paralizar el proceso de fusión de las cajas vascas. Gipuzkoa y Araba no recurrirán la Ley.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha acusado hoy al Gobierno Vasco de lanzar "botes de humo" para "desviar la atención y eludir sus responsabilidades", y le ha instado a abrir debates sobre "temas que sean suyos".

Bilbao ha intervenido hoy en el desayuno informativo "Forum Europa.Tribuna Euskadi", al que han asistido numerosas personalidades del ámbito social, político y económico del País Vasco, así como del PNV, encabezados por su presidente, Iñigo Urkullu.

Sobre el recurso que presentará el Ejecutivo foral vizcaíno contra del proyecto de Ley de Cajas, y que según el consejero vasco de Economía, Carlos Aguirre (PSE-EE), puede paralizar el proceso de integración de las tres cajas vascas, Bilbao ha asegurado que esta afirmación supone "faltar a la verdad".

Ha mantenido que este recurso, que se basa en la consideración foral de que invade las competencias de los Territorios Históricos y vulnera el Estatuto de Autonomía, es un "tema" que no afecta "para nada" a la fusión, que se está llevando a cabo en una seguridad jurídica "absoluta".



En su intervención, Bilbao se ha referido, entre otros asuntos, al entramado institucional vasco y también a la fiscalidad, y ha anunciado que la Diputación de Bizkaia "está trabajando para iniciar junto con las otras dos diputaciones vascas, una reforma tributaria para el año 2012".

El diputado general ha dibujado un panorama "complicado y en general, malo y no optimista" para el futuro de la economía vizcaína y ha apuntado que se espera un crecimiento "rozando el cero" para los últimos meses del año.

También ha adelantado que la previsión conjunta de recaudación para las tres Haciendas forales en 2012 es de un incremento del 2,9% sobre el cierre de 2011, lo que supondría una disminución del 2,6% sobre el presupuesto de este año.



Respecto al sistema institucional vasco, Bilbao ha asegurado no entender la "obsesión" del PSE-EE en plantear su modificación y, tras opinar que ha funcionado durante los últimos 31 años, ha apuntado que "quizás se deba a un intento de esconder los resultados del fracaso electoral socialista en los últimos comicios".



Gipuzkoa y Araba no recurrirán



La Diputación de Gipuzkoa no recurrirá la Ley de Cajas, al entender que "no hay una invasión competencial clara", pero su máximo mandatario, Martín Garitano, ha pedido que se incluya a Bildu en la negociación de este proyecto, aunque no tenga representación en el Parlamento Vasco.



Por su parte, la Diputación alavesa, gobernada por el PP, ha anunciado hoy que no recurrirá el proyecto de Ley de Cajas al considerar que las posibles deficiencias que contiene se pueden resolver en el trámite parlamentario.