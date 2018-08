Economía

Ante la crisis económica

Azkuna anuncia un 'ajuste serio' en el presupuesto municipal de 2012

Redacción

06/10/2011

El alcalde de Bilbao dice que viene una "época durísima" en la que hay que hacer un "esfuerzo colectivo" y apela a la unidad, pese a las "diferencias".

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, ha anunciado que los responsables municipales de la capital vizcaína van a intentar hacer "un ajuste serio", casi con seguridad en todas las partidas del Presupuesto para 2012, ante la negativa coyuntura económica, aunque ha precisado que espera no tener que recurrir al endeudamiento.

El regidor bilbaíno ha realizado estas manifestaciones en la celebración del Día de las Personas Mayores, conmemorado en el Palacio Euskalduna, que ha supuesto su primera aparición en un acto público desde que iniciara el nuevo tratamiento para combatir el cáncer que padece.

Azkuna ha indicado que "la economía está como está" y todo el mundo está en unas condiciones "difíciles" y va a haber una "época difícil".

En este sentido, ha apuntado que están en proceso de elaboración del Presupuesto de Bilbao para 2012, que esperan tener "cuanto antes" y, según ha indicado, no saben "dónde adelgazar, pero no vamos a tener más remedio que hacerlo". "Si el comercio, la industria, los hoteles no tiran para adelante, la administración tampoco ingresa", ha señalado.