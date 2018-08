Política

Azkuna comenzará el lunes un tratamiento intensivo contra el cáncer

Redacción

28/09/2011

El tratamiento, que durará unos dos meses, le obligará a bajar el ritmo de trabajo y tendrá que renunciar a participar en algunos actos durante "dos o tres días", según sus palabras.

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, comenzará el próximo lunes un tratamiento intensivo contra el cáncer que le obligará a bajar el ritmo de trabajo.

La intención del primer edil es compaginar la terapia con su actividad al frente del Ayuntamiento, aunque reconoce que tendrá que renunciar a participar en algunos actos, sobre todo los que tengan lugar por las tardes o noches.

El tratamiento durará unos dos meses.

Azkuna fue diagnosticado de cáncer en 2003, pero desde entonces solo abandonó el Ayuntamiento en el verano de 2008 para someterse a una operación.



Durante los meses de tratamiento, algunas labores de la alcaldía de Bilbao se delegarán en el primer teniente alcalde y responsable del área de Infraestructuras, Ibon Areso.



Azkuna, ha asegurado que el tratamiento sólo le retirará de su actividad pública dos o tres días.



"Cuando he leído eso de que dejo el ayuntamiento tres meses me he caído de la cama. Los médicos me han dicho que no, que estaré dos o tres días fastidiado", ha declarado el alcalde a los periodistas.