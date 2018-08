Economía

Negociación

De Andrés pide a Gipuzkoa que 'cambie de actitud' sobre fiscalidad

Redacción

19/10/2011

El diputado general de Araba aboga por lograr "un consenso de verdad" respecto a la fiscalidad vasca y exige "renunciar a los protagonismos individuales".

El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha abogado hoy por lograr "un consenso de verdad" respecto a la fiscalidad vasca y ha instado a la Diputación de Gipuzkoa a que cambie de actitud para poder lograr una solución conjunta.



En una conferencia en la tribuna de Nueva Economía Fórum en Bilbao, De Andrés ha considerado que para salir de la crisis es

necesario "renunciar a los protagonismos" individuales para lograr soluciones entre todas las instituciones vascas para hacer frente a la parálisis económica y al déficit de las administraciones.



Así, ha dicho, "es preferible que haya armonización fiscal" en Euskadi, si bien ha recordado que ya han existido momentos en que Gipuzkoa mantenía el Impuesto de Patrimonio cuando no existía en los otros dos territorios, "y no pasó nada".



De Andrés ha señalado que Araba y Bizkaia defienden "esperar" hasta ver cómo se aplica ese tributo en otros lugares para que el vasco no sea el sistema "más contrario a los contribuyentes" y gestionarlo "en conjunto los tres territorios"



Ha achacado las diferencias del Gobierno vasco con las propuestas fiscales que mantienen las diputaciones de Bizkaia y de Álava a la "necesidad" que tiene el PSE "de reivindicarse como partido de izquierdas".



La diputación alavesa, según ha explicado, está por la labor de "dar algún retoque" en algún impuesto para evitar que hayan quien eluda sus obligaciones fiscales y corregir lo que no ha funcionado bien, pero ha asegurado que el planteamiento general es incentivar y apoyar a las familias y empresas que crean empleo, más "que penar en el ámbito fiscal".