Economía

Crisis de deuda

Papandreu pierde la mayoría absoluta

Redacción

03/11/2011

El desmarque de varios diputados del grupo gubernamental Pasok ha puesto en peligro la moción de confianza prevista para mañana. El primer ministro griego ha convocado de emergecia a su Gobierno.

El Gobierno del primer ministro griego, Yorgos Papandreu, ha perdido la mayoría absoluta en el Parlamento para afrontar una moción de confianza que se votará mañana, después de que dos diputadas socialistas anunciaran que no apoyarán al Ejecutivo.



Ante esta situación, Papandreu ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, según ha informado la oficina del jefe del Gobierno.



Con un mensaje en Twitter la diputada Eva Kaili ha expresado su rechazo al referéndum sobre el plan de rescate propuesto por Papandreu y ha anunciado que no apoyará al Gobierno en la moción.



Otra parlamentaria, Elena Panarito, ha anunciado que, aunque no abandona el grupo socialista, no apoyará al Gobierno, lo que supone que el primer ministro no tiene el apoyo necesario para superar la moción.



Con estas nuevas deserciones, el grupo del gubernamental Pasok se queda con 150 de los 300 escaños en el Parlamento de Atenas. Además de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, también está previsto para hoy un encuentro del grupo parlamentario del Pasok.



El aumento de la oposición interna ha tenido como detonante la propuesta de Papandreu de una consulta popular sobre el plan de rescate diseñado por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condona a Grecia la mitad de su deuda pero impone duras políticas de austeridad.







La consulta divide al Gobierno heleno



La oposición más llamativa a la consulta ha llegado del propio ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, que ha rechazado la idea de un referéndum que pueda poner en cuestión la permanencia de Grecia en la eurozona.



"El lugar de Grecia dentro del euro es un logro histórico que no puede depender de un referéndum", dijo Venizelos, según informa hoy el periódico "Ta Nea".



Recién llegado de Cannes (Francia), donde se ha reunido con los líderes europeos del G20 y con Christine Lagarde, la máxima representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Venizelos ha apostado por activar cuanto antes el programa de rescate a Grecia aprobado por la eurozona y sobre el que Papandreu ha propuesto consultar al pueblo.



Otros miembros del Gobierno, como el ministro de Desarrollo, Mijalis Jrisojoídis, y la viceministra de Enseñanza, Fofi Yenimata, así como varios diputados del Pasok, se han mostrado también contrarios a la consulta.







Grecia no podrá salir del euro sin salirse de la UE

Grecia no podrá salir del euro sin salirse también de la Unión Europea (UE), según establece el Tratado de Lisboa, ha explicado la Comisión Europea a la luz del referéndum que pretende celebrar el país sobre su futuro en la zona del euro.

"El Tratado no prevé una salida de la zona del euro sin una salida también de la Unión Europea (UE); ésa es la situación actual", ha afirmado una portavoz de la CE, Karolina Kottova, en una rueda de prensa.