Tras el G-20

Merkel pronostica que Europa necesitará 10 años para superar la crisis

Redacción

05/11/2011

La canciller alemana, Angela Merkel ha dicho que "si a Europa no le va bien, a Alemania tampoco le irá bien",

La canciller alemana, Angela Merkel, ha pronosticado que Europa necesitará al menos diez años para superar la crisis de la deuda.



En su tradicional videomensaje de los sábados, Merkel ha señalado que la deuda se ha ido acumulando durante décadas, lo que significa que "no dejará de existir de un día para otro".



"Probablemente haga falta una década para que estemos mejor", ha señalado.



Según la canciller, "casi todos los grandes países europeos han gastado durante años mucho más de lo que han ingresado". En ese sentido, la jefa del Ejecutivo germano ha aludido a la normativa constitucional que prohíbe asumir nuevos créditos por

encima de un limite estipulado y ha subrayado que "por eso también es tan importante que Alemania cuente con un freno a la deuda". "Por eso hemos decidido ahora que todos los países de la zona del euro se impongan un freno a la deuda similar", dijo.



No obstante, Merkel ha señalado que no hay motivos para el pesimismo en lo que se refiere al desarrollo económico, aunque ha subrayado que "si a Europa no le va bien, a Alemania tampoco le irá bien". Por ello hay que hacer todo lo posible "por poner en orden las cosas en Europa", ha agregado.