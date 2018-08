Economía

Presupuestos de la CAV - 2012

El PP presenta sus propias enmiendas al presupuesto y no con el PSE-EE

Redacción

28/11/2011

El secretario general del PP en Euskadi ha dicho que los socialistas vascos cada vez le ponen al PP "más difícil apoyar a este Gobierno".

El PP ha presentado sus propias enmiendas al proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2012 y no de forma conjunta con el PSE-EE, como ha hecho las dos ocasiones anteriores en esta legislatura.



El secretario general del PP del País Vasco, Iñaki Oyarzábal, ha registrado hoy las 118 enmiendas que su grupo ha formulado al proyecto de presupuestos, que mueven un total de 60 millones de euros.



Ha explicado que con esta decisión de presentar sus propias enmiendas quieren poner de manifiesto que "éstos no son los presupuestos del PP", que no les gustan, porque el Gobierno Vasco y el PSE-EE han optado por "recortes lineales" sin dar prioridad a las políticas importantes.



Ha reprochado al Gobierno Vasco y a los socialistas haber estado la pasada precampaña y campaña electoral acusando al PP de planear llevar a cabo recortes y luego, cuando tienen que tomar decisiones, son ellos los que en un ejercicio de "cinismo político" llevan a cabo esos recortes, "sin objetivos claros".



Oyarzábal ha dicho que los socialistas vascos cada vez le ponen al PP "más difícil apoyar a este Gobierno", pero ha aclarado que dejar a Euskadi sin presupuesto o entrar en una fase de "inestabilidad política sería un suicidio para la economía vasca".



Tras insistir en que su objetivo es seguir garantizando la estabilidad "política y económica" en el País Vasco, Oyarzábal ha reconocido que su grupo no ha contemplado la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto, aunque ha advertido de que "no habrá apoyo del PP a los presupuestos" si el PSE-EE no apoya las enmiendas que han presentado.



A preguntas de los periodistas, ha dicho que en los últimos tiempos desde su partido no hay un acercamiento al PNV o un "distanciamiento calculado" respecto del PSE-EE, sino que lo que está ocurriendo es que los socialistas no están desarrollando una política económica acertada y no están siendo políticamente "lo valientes que cabía esperar".