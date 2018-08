Economía

Suman mayoría absoluta

PNV, PSE y PP enmiendan a la totalidad los Presupuestos de Gipuzkoa

Redacción

28/11/2011

Los partidos que rechazan el proyecto elaborado por Bildu suman mayoría absoluta en la cámara guipuzcoana.

Los grupos junteros del PNV, el PSE/EE y el PP han presentado sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa para 2012, los primeros elaborados por el gobierno de Bildu.



El plazo para la presentación de correcciones a las cuentas forales guipuzcoanas ha concluido a las 11:00 horas y al registro de las Juntas Generales han llegado tres enmiendas a la totalidad, la del PNV, primer grupo de la oposición, y las del PSE/EE y el PP, por lo que los partidos que rechazan el proyecto suman mayoría absoluta en la cámara guipuzcoana.



El pleno de totalidad de los presupuestos se celebrará el próximo día 12 de diciembre, por lo que si Bildu no alcanza acuerdos que permitan que uno de estos partidos retire su enmienda, se verá obligado a prorrogar las cuentas públicas de 2011.



En este pleno se votará una sola vez la devolución de los presupuestos y no cada enmienda por separado, por lo que, si los tres grupos mantienen su intención de vetar las cuentas, el proyecto será devuelto y los presupuestos de este año quedarán prorrogados.



El PNV, que ha registrado hoy su enmienda a la totalidad, ya había advertido a Bildu de que no apoyaría el proyecto si el Gobierno foral no impulsaba medidas anticrisis y de apoyo a las empresas, argumento fundamental que los nacionalistas esgrimen en su texto.



El portavoz nacionalista, Markel Olano, ha explicado en un comunicado que la intención de su grupo es "llegar a un acuerdo" porque entiende que en el contexto de crisis actual es "muy importante" la aprobación de los presupuestos, pero para ello Bildu deberá mostrar "flexibilidad" y capacidad de negociación.



Además, el desarrollo del sistema de gestión de residuos, y el proyecto cultural de Tabakalera constituyen otras de las prioridades del PNV, que ha presentado además 180 enmiendas parciales al proyecto presupuestario.



Por su parte, la portavoz del PSE/EE, Rafaela Romero, ha explicado, en un comunicado, que los socialistas se oponen al proyecto porque "apuesta por políticas incapaces de resistir ante la crisis y crear empleo".



Los socialistas, al igual que el PNV, echan de menos medidas para la promoción y creación de empleo y apoyo a la competitividad de las empresas.

Además de la enmienda a la totalidad, los socialistas han planteado 159 correcciones parciales por un importe total de 13.148.000 euros.



El PP también comparte la opinión de que el proyecto presupuestario presentado por Bildu "no ofrece respuesta al objetivo

estratégico del impulso a la actividad económico-empresarial ni a la generación de empleo".



De hecho, en su enmienda a la totalidad, el PP incluye la propuesta de crear un departamento de Promoción Económica en la

Diputación guipuzcoana dotado con 125 millones de euros, han informado los populares en un comunicado.



El único grupo que no ha planteado la devolución de los presupuestos es Aralar, que ha registrado 60 correcciones parciales

encaminadas a reforzar la Política Social, el medio ambiente y a optimizar los recursos de la propia Diputación, entre otros

objetivos.