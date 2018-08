Economía

Entrevista en Radio Euskadi

Confebask rechaza el 'café para todos' y aboga por adaptar las medidas

Redacción

03/01/2012

Según ha dicho en Radio Euskadi, "no vale el café para todos", aunque ha alabado la "antelación y determinación" del Gobierno de Rajoy.

La secretaria general de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Nuria López de Guereñu, ha alabado hoy la "antelación y la determinación" del Gobierno para aprobar medidas de ajuste que equilibren el déficit público, pero ha mantenido que esas medidas no se deben aplicar por igual en todas las comunidades autónomas.

Según ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi, "no vale el café para todos, porque no es adecuado ni razonable administrar la misma receta para un resfriado leve, como sería el caso de Euskadi, que para alguien que necesita respiración asistida, como ocurre en otras comunidades autónomas".

Ha afirmado que la situación en España "es grave y casi de urgencia" y que "es mejor" que uno mismo adopte las medidas necesarias a que vengan impuestas desde el exterior, a la vez que ha mantenido que la "antelación y la determinación" mostrada por el Gobierno del PP "no ha caracterizado etapas anteriores".



La secretaria general de la patronal vasca ha resaltado, sin embargo, que "no solo con recortes" se supera la actual situación

económica y que estas medidas "tienen efectos secundarios y solo deben adoptarse en casos graves, lo que no ocurre en Euskadi", según ha apuntado.



Además, ha recordado que las medidas de ajuste únicamente ayudan "en corto" y que todavía falta por conocer qué medidas de activación económica impulsará el nuevo Ejecutivo.



También se ha referido a la posible subida del IVA y, tras señalar que "hay margen" para incrementar este impuesto, ha

precisado que antes de adoptar esta medida hay que tener en cuenta que generará "un retraimiento mayor en el consumo".