Polémica en torno a Kutxabank

Gipuzkoa podría acudir a los tribunales contra el consejo de Kutxabank

04/01/2012

Martín Garitano ha anunciado que los servicios jurídicos de la diputación están realizando "un profundo análisis" para adoptar medidas jurídicas como institucionales.

La Diputación de Gipuzkoa tomará "todas las medidas institucionales y jurídicas de las que dispone" para intentar que la composición del consejo de administración de Kutxabank salido del acuerdo entre PNV y PP "sea lo más provisional posible".



El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, así lo ha anunciado en una rueda de prensa, en la que ha calificado de desleal el "comportamiento" de los miembros de la dirección de Kutxa, que "han perdido toda la confianza" del gobierno foral por haber apoyado "la pérdida de peso e influencia" de la caja guipuzcoana en la nueva entidad.



Garitano ha informado de que los servicios jurídicos de la Diputación están realizando "un profundo análisis" para adoptar "las medidas y decisiones que sean pertinentes" al entender que Gipuzkoa ha resultado "absolutamente perjudicada" en la configuración del consejo de administración de Kutxabank.



El Gobierno de Bildu desea saber "hasta qué punto es legal" la conformación de un consejo que, según ha destacado, no representa la voluntad que la ciudadanía guipuzcoana expresó en las urnas el pasado mes de mayo.



"Estamos estudiando las resoluciones para ver cuál es la mejor forma de intervenir para que ese consejo sea lo más provisional posible. Buscamos alguna suerte de vía legal que impida que las cosas sigan como han decidido PNV y PP", ha destacado.



Garitano ha asegurado que los directivos de Kutxa "no tienen el respaldo de la Diputación, sin ningún género de dudas". La primera consecuencia de ello es "la pérdida de confianza" por su "comportamiento no leal" y, la segunda, se producirá "en un futuro consejo de administración que represente realmente lo que los guipuzcoanos han elegido".



Críticas a PNV y PP

Ha destacado que jeltzales y populares "han torcido y desvirtuado" el acuerdo "plural" del mes de septiembre, cuando Bildu decidió apoyar la fusión de las cajas vascas para "cerrar las puertas a la privatización y garantizar la Obra Social".



El diputado general de Gipuzkoa ha recalcado que con el actual consejo, en el que PNV y PP suman mayoría absoluta, estos partidos "han marginado a la fuerza política más votada, con diferencia, por la ciudadanía guipuzcoana" y "han negado la pluralidad" por la que apostó Bildu al respaldar la fusión.



"Podríamos pensar que esos partidos no han aceptado todavía los resultados de las elecciones. Han continuado con la actividad ligada a la anterior etapa sin aceptar la nueva situación. El PNV, que sólo gobierna la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao no puede imponer una mayoría absoluta a modo de trágala. La decisión es sumamente grave, además de escandalosa", ha subrayado.



Ha afirmado que el gobierno foral no ha hecho el cálculo de los consejeros que le correspondería en el consejo según estos criterios, sino que lo que ha realizado es "una reflexión" sobre la necesidad de que ese órgano represente la pluralidad de opciones.



"No nos importa tanto el número de consejeros, ni tampoco la Ley de Cajas, que no creemos que deba ser aprobada en un Parlamento, como el de Gasteiz, que no representa la voluntad de la ciudadanía", ha añadido.