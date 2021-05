25/05/2021 16:29 Economía corrugados Alkorta: "Hemos intentado trabajar para reabrir Corrugados, pero no nos han dejado" o.p. | eitb media El Ayuntamiento de Azpeitia dice que los demás agentes no han querido analizar la opción de Trukutxo, y que la expectativa de "puestos de trabajo ficticios" no la ha creado el consistorio. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 1:52 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

"Hemos intentado trabajar para poner en marcha la siderurgia en Azpeitia, pero no nos han dejado. El Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la empresa Cristian Lay se han negado a estudiar la posibilidad de poner en marcha la planta en Trukutxo". Así lo ha manifestado hoy la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, en una comparecencia en el Ayuntamiento para explicar los detalles de Corrugados Azpeitia, en la que también estaban presentes el concejal de Urbanismo, Josu Labaka, y el de Medio Ambiente, Aitor Bereziartua.

La alcaldesa ha vuelto a repetir que "la empresa no tiene ningún proyecto" y ha denunciado que se haya "pregonado a los cuatro vientos" la posibilidad de poner en marcha la planta en una zona en la que no se cumplen los requisitos ambientales y jurídicos. "Ahora nos hablan de la oportunidad perdida de cientos de puestos de trabajo ficticios creados sin ningún proyecto económico, responsabilizando además al Ayuntamiento de Azpeitia de las falsas expectativas generadas", ha añadido.

Según Alkorta, el Gobierno Vasco y le Diputación Foral de Gipuzkoa, sabían "desde hace tiempo" que Corrugados Azpeitia no se abriría, "cuando saben, tal como han admitido en privado, que no hay ningún documento oficial para la reapertura de Corrugados; no hay un plan económico, ni un plan de negocio, ni un estudio técnico, ni ningún estudio de impacto medioambiental".

Al hilo de lo anterior, han instado a las mencionadas instituciones, a que presenten "el proyecto económico real que sustenta la creación de todos estos puestos de trabajo y el de los requisitos de las condiciones ambientales".

Ha remarcado que el Ayuntamiento está defendiendo "los intereses de todos los azpeitiarras", por encima de los interese de partido: "Desde que nos han situado en el centro de la espiral mediática siempre hemos dicho la verdad" y ha añadido que "el único procedimiento oficial" que ha estado en marcha en torno a Corrugados ha sido el relacionado con el desmontaje de las instalaciones. "Eso, el Gobierno Vasco también lo sabe. Lo sabe, entre otras cosas, porque informó en noviembre de 2020 de cuáles deben ser las autorizaciones medioambientales en ese expediente".

El Ayuntamiento ha confirmado que con el acta remitida por el propietario de las máquinas de la empresa, Metales Vela SL, en mano, "se han iniciado los trabajos de desmontaje de la maquinaria de las zonas de Amue y Marcial Ucin".

El objetivo es recuperar la zona

Alkorta ha señalado que, con el desmontaje de Corrugados, Azpeitia "entra en una nueva fase" y afronta "un proceso de recuperación de los terrenos que han permanecido en cero durante casi 10 años". Ha subrayado que es el momento de mirar al futuro "con ilusión". De hecho, se recuperará la zona que será importante para el desarrollo de Azpeitia en el centro de la localidad. Para ello "se deberá promover la rehabilitación industrial del área de Marcial Ucin y, en cumplimiento de las autorizaciones ambientales, se iniciará el proceso de sellado definitivo del vertedero de Corrugados del monte Arauntza". El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento seguirá "trabajando en la posibilidad de que Azpeitia tenga reservada la activación siderúrgica en Trukutxo". Porque, según Alkorta, "Azpeitia nunca ha dado la espalda a la industria. Ahí hay un área para la puesta en marcha de la siderurgia en la comarca, en Gipuzkoa y en Azpeitia".

Ha subrayado que Azpeitia es "un pueblo activo, emprendedor y trabajador" y ha dicho que, aunque "han intentado que pareciera lo contrario", es un pueblo que "mira al futuro con optimismo y responsabilidad". Ha pedido "respeto" al pueblo de Azpeitia y respeto institucional al Ayuntamiento de Azpeitia: "los y las azpeitiarras no nos merecemos todo este daño que se están haciendo a nuestro pueblo".

Azpeitia "herri aktiboa, ekintzailea eta langilea" dela azpimarratu du, eta "kontrakoa irudikatzen saiatu" badira ere, "etorkizunari baikortasunez eta erantzukizunez begiratzen" dion herria dela esan du. Azpeitiko herriarekiko "begirunea" eta Azpeitiko Udalarekiko errespetu instituzionala eskatu ditu: "Azpeitiarrok ez dugu merezi gure herriari egiten ari zaizkion kalte guzti hau".

EH Bildu pide que saquen el documento

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco Unai Urruzuno ha denunciado la campaña de difamaciones por parte del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, una campaña que tiene como "único objetivo desgastar las posiciones políticas de EH Bildu", para lo cual, dice, "no tienen reparo en emprender una cacería contra la alcaldesa Nagore Alkorta de esa localidad".

Según Urruzuno, "hoy hemos escuchado a la consejera Arantxa Tapia mentir deliberadamente", por lo que el partido ha instado "a que presente de una vez por todas esa propuesta que según ella existe de petición de reapertura de la planta en Azpeitia". Urruzuno afirma que "no hay ninguna propuesta en ese sentido, no en manos del Ayuntamiento de Azpeitia por lo menos, y si ella lo tiene, que lo presente".

Ha adevertido de que "no todo vale en política" y ha denunciado "las actitudes irresponsables y caciquiles que está mostrando el Gobierno vasco en este tema".