30/06/2021 10:47 Economía adiós a la peseta Última llamada a quienes quieran cambiar las pesetas por euros Olatz Prat | eitb media Casi dos décadas después de la entrada del euro, hoy será el último día en el que el Banco de España cambie las pesetas por euros. El 45 % de las monedas previas al euro quedarán sin cambiar. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Colas en la sucursal del Banco de España en Bilbao, hoy. Foto: Urtzi Gartzia (Euskadi Irratia) Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Hoy es el último día para poder cambiar pesetas a euros, y vistas las colas que se han formado en las sucursales del Banco de España, como es el caso de la sucursal de la Gran Vía bilbaína, son multitud quienes han esperado hasta el último momento para hacerlo.

El próximo 1 de enero de 2022, se cumplirán veinte años desde que la moneda comunitaria sustituyera a la peseta en el estado y, según la estimación del Banco de España, el 55 % de las pesetas que estaban en circulación antes de la entrada del euro habrán sido canjeados desde entonces hasta hoy. Al término del día de hoy, agotado el período de cambio, el 45 % restante de pesetas quedará en manos de la ciudadanía como pieza de recuerdo o de coleccionismo, se habrá deteriorado o perdido o habrá salido del país en los bolsillos de los turistas.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, la ciudadanía del estado conservaba en mayo aún 1584 millones de euros de la antigua moneda nacional sin canjear, una cifra que equivale a 263 555 millones de peseta. De ese total, 132 942 millones de pesetas eran billetes (799 millones de euros) y 130 613 millones de pesetas eran monedas (785 millones de euros).

La cantidad media de canje de pesetas ha sido de unos 170 euros por persona, siendo el importe mucho mayor en el caso de billetes que en el de monedas. Aunque ha habido quien en los últimos días ha acudido a cambiar hasta varios millones de pesetas.

La cantidad que quedará finalmente por cambiar dependerá de la actitud de cada persona, pero estamos hablando que el canje mayoritario se ha hecho ya durante los últimos años", según ha señalado la directora general de Efectivo y Sucursales del Banco de España, Concha Jiménez.

Cabe recordar, que el tipo de cambio es de un euro por cada 166,386 pesetas, el valor de cambio inicial. No se tendrá en consideración para su canje aspectos como la antigüedad o el estado de los billetes y monedas de peseta.

Para agilizar las operaciones, el Banco ofrece un "sistema rápido" de entrega de las pesetas para recuento y abono posterior en la cuenta corriente que señale quien solicite el cambio.

Se pueden cambiar todos los billetes y monedas emitidos con posterioridad a 1939. Para los billetes emitidos entre 1936 y 1939, durante la Guerra Civil, es necesario que los expertos del Banco de España realicen un análisis previo.

Última llamada, por tanto, para quienes quieran cambiar sus monedas. Pero, como no puede ser de otra manera, habrá quien, a partir de mañana, se encuentre algún tesoro de pesetas escondido. No está todo perdido, a pesar de no poder cambiarlo a la moneda de curso legal, es posible que siga siendo un tesoro interesante, eso sí, para el mercado coleccionista.