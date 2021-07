La Unión Europea da el visto bueno final para que España reciba los fondos europeos

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) han dado este martes luz verde al plan de recuperación de España, con lo que puede empezar a recibir los 69 500 millones de euros que obtendrá del fondo de recuperación comunitario por la pandemia hasta 2026.

El primer pago será un anticipo de 9000 millones de euros que la Comisión Europea (CE) prevé entregar en las próximas semanas, una vez se firmen los últimos documentos oficiales.

Además del español, los ministros aprobaron los planes de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Eslovaquia, que fueron los primeros en obtener el aval del Ejecutivo comunitario para beneficiarse del fondo comunitario de 800 000 millones

Para la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos de España, Nadia Calviño, la aprobación "allana el camino para la implementación de las inversiones y reformas del fondo Next Generation EU para una recuperación fuerte, verde, digital, inclusiva y justa en Europa"; así lo ha escrito en Twitter desde Madrid, donde ha asistido a la reunión del primer Consejo de Ministros tras la remodelación del Gobierno español.

