Economía

Oposición

Euskadi mantiene la OPE pero pide que se anule el cambio de temarios

Redacción

09/02/2012

La consejera de Educación, Isabel Celaá, ha adelantado que la OPE en Educación se publicará el 15 de febrero en el Boletín Oficial del País Vasco.

El Gobierno Vasco seguirá adelante con la Oferta Pública de Empleo (OPE) convocada este año en Educación pero ha pedido al ministro del ramo, José Ignacio Wert, que anule la orden que obliga a cambiar los temarios de las oposiciones.



Así lo ha anunciado hoy la consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, quien ha vuelto a criticar la decisión del Ministerio de

Educación de modificar los temarios "de forma unilateral" y sin informar previamente a las comunidades autónomas.



La consejera ha reconocido a través de una nota que ayer pidió "formalmente" al ministro Wert que anule la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado y recupere los temarios establecidos el pasado mes de noviembre.



No obstante, el Gobierno Vasco descarta impugnar dicha orden "para no añadir mayor incertidumbre jurídica a los opositores", ha asegurado Celaá, al tiempo que ha adelantado que la OPE en la Educación se publicará el 15 de febrero en el Boletín Oficial del País Vasco.



"No es un buen estreno para la ministro Wert pero no impugnaremos su decisión porque haríamos peligrar la OPE de 2012", ha insistido.



Ha lamentado que la modificación de los temarios ocasionará la pérdida de varios meses de trabajo de los opositores que están preparando los exámenes.



En su opinión, "un ministro de diálogo" debe saber rectificar una decisión "tan precipitada y tan irrespetuosa" con el reparto de

competencias en materia educativa.



También ha recordado que los temarios aprobados en noviembre salieron adelante tras un proceso de más de un año y medio de duración que contó con la participación de todas las comunidades autónomas.