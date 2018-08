Economía

Polémica sobre Kutxabank

La Diputación de Gipuzkoa llevará a tribunales al consejo de Kutxabank

Redacción

10/02/2012

Martín Garitano ha denunciado que el objetivo de reducir de 20 a 15 los miembros del consejo rector del nuevo banco ha sido "restar peso" a Bildu y "reforzar" al PP.

La Diputación de Gipuzkoa recurrirá la composición del consejo de administración de Kutxabank al entender que el nuevo reparto ha perjudicado al territorio en beneficio de Álava, con una decisión que en su opinión correspondía tomar a la asamblea y no al consejo de la Kutxa.



El anuncio lo ha hecho hoy el diputado general, Martín Garitano, en la Comisión de Reglamento de las Juntas Generales, donde ha dicho que el objetivo de reducir de 20 a 15 los miembros del consejo rector del nuevo banco ha sido "restar peso" a Bildu y "reforzar" al PP.



"Por perjudicar a Bildu se ha perjudicado a Gipuzkoa", ha destacado Garitano, quien ha señalado que la novación de los estatutos del nuevo banco acordada por el consejo de administración de la Kutxa el 29 de diciembre conllevó que el territorio guipuzcoano pasara de tener 6 a 4 consejeros y su peso se redujera del 30 al 26,6%, una diferencia que "ganó" Álava, ya que la BBK mantuvo su 60%.



Ha recalcado que "hay base" jurídica para impugnar esa decisión porque, según ha señalado, el "contrato de inserción" de las cajas establecía cuál debía ser el reparto y, de modificarse, debía hacerlo la asamblea y no el consejo de administración de la Kutxa.



Garitano ha asegurado que el PNV y el PP han pactado la distribución de consejeros en el nuevo órgano "en beneficio propio", lo que considera que "no es admisible ni justo".



"Viendo legalmente que existen fundamentos, seguiremos adelante", ha afirmado el diputado general, que no ha precisado ante qué instancia presentarán el recurso, avalado por los servicios jurídicos del ente foral.