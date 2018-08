Economía

En 2011

Las diputaciones vascas recaudaron 1.000 millones menos de lo previsto

Redacción

14/02/2012

El consejero vasco de Economía ha reconocido que las instituciones tenían que haber sido "más prudentes" en sus previsiones.

Las tres diputaciones forales vascas cerraron 2011 con una recaudación de 11.480 millones, 1.000 millones de euros menos de lo previsto inicialmente y 219 millones menos que lo recaudado en 2010. En octubre de 2010, el Consejo Vasco de Finanzas estimó una recaudación de 12.500 millones para 2011 y en función de esa previsión se elaboraron los presupuestos de ese ejercicio.



Finalmente, los ingresos de 2011 de las haciendas vascas se han quedado en 11.480 millones de euros, según los datos presentados esta tarde por el consejero de Economía, Carlos Aguirre, que ha reconocido que tenían que haber sido más prudentes en las previsiones. El Consejo Vasco de Finanzas, que reúne al Gobierno Vasco y a las tres diputaciones, ha aprobado hoy los datos definitivos de la recaudación y de las aportaciones de las instituciones forales correspondientes al ejercicio 2011.



La reunión se ha prolongado durante dos horas y en la comparecencia posterior ante los medios, Aguirre ha reconocido que los datos de cierre "no son buenos". La razón principal es que en 2010 el escenario macroeconómico era de salida de la crisis pero no sólo no se cumplió sino que empeoró en la última parte de 2011.



Los asuntos más espinosos como la implantación de un céntimo sanitario que grave los carburantes o la lucha contra el fraude fiscal han quedado fuera del orden del día. Por otro lado, las haciendas vascas concedieron en 2011 aplazamientos por valor de 550 millones de euros a los contribuyentes ante el "difícil momento" de la economía, según Carlos Aguirre.







Descienden el Impuesto de Sociedades y el IVA



Con los datos definitivos y en función del coeficiente de aportación, Araba deberá abonar al Gobierno Vasco 1.328 millones, Bizkaia 3.975 millones y Gipuzkoa 2.612 millones de euros. La previsión de recaudación para 2012 se mantiene en 12.217 millones de euros.



Los mayores descensos se han producido en el Impuesto de Sociedades y en el IVA, según ha destacado el diputado general de Araba, Javier de Andrés, quien ha atribuido este hecho a la escasa actividad de la economía y del consumo privado.







Los diputados reconocen que la situación "no es buena"



El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha reconocido que los datos colocan a todos en una situación que "no es buena".



El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha advertido de que hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir en 2012 y ha confiado en que no vuelva a pasar como en 2011, que tuvieron que hacer correcciones en el último momento sobre las previsiones de recaudación y el efecto fue "más doloroso".



La presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, que ha asistido a la reunión como oyente, ha informado a los medios en los pasillos del Gobierno Vasco de que la situación económica de los ayuntamientos tampoco es mejor.



El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, no ha querido responder a preguntas de los periodistas sobre las cuestiones que se le interpelaban "por respeto" al Gobierno Vasco y porque no estaba en un "foro de debate". No obstante, nada más terminar la comparecencia su gabinete de prensa ha convocado una rueda de prensa para mañana en Bilbao.