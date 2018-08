Economía

Reforma laboral

Méndez: 'Los sindicatos no están interesados en una huelga general'

Redacción

15/02/2012

El secretario general de UGT ha señalado que el objetivo es corregir la situación.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que los sindicatos no están interesados en hacer una huelga general tras la aprobación de la reforma laboral, porque no es el objetivo y lo que desean es corregir la situación.

En una entrevista en Antena 3, Méndez ha afirmado que los sindicatos quieren hacer una labor de concienciación entre los ciudadanos para informarles del alcance de la reforma laboral, ya que, a su juicio, hay gente con "buena voluntad" que piensa que "las colas del INEM se van a convertir en colas de empresarios para contratar y no va a ser así".

Méndez ha resaltado que no considera que los sindicatos estén desfasados y que no conecten con los ciudadanos, aunque ha admitido que no están atravesando una buena situación, pero al igual que ocurre con otras instituciones.

Asimismo, ha indicado que los que sí notarán el efecto de la reforma serán los empresarios a los que no se les ha dado un dulce, sino una pastelería completa.

Méndez ha destacado que sindicatos y empresarios acordaron buscar fórmulas para que actuando sobre los salarios o los horarios se pudiera tener como última alternativa el despido y ha criticado que el Gobierno lo que ha hecho ahora es que la primera vía para el ajuste sea el despido.

Además, ha asegurado que la reforma laboral abandona a los jóvenes y los precariza y ha incidido en que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido claramente que el paro seguirá subiendo en 2012, lo que muestra, en su opinión, que la reforma no resolverá a corto ni a medio plazo el desempleo, porque esta ligado a la actividad económica.