14/09/2021 11:35 Economía ELA Lakuntza: "El Gobierno Vasco utiliza la mesa social para la propaganda y UGT y CC.OO. para asomar la cabeza"

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha mostrado su rechazo a los acuerdos de la mesa de diálogo social porque "siempre se habla de las cosas que quiere la patronal".

En este sentido, ha asegurado que "el Gobierno Vasco hace la propaganda que puede y los sindicatos UGT y CC.OO. que tienen el 30 % de representación aprovechan la oportunidad para conseguir visibilidad mediática".

En una entrevista en el informativo "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general de ELA ha dicho que este tipo de mesas "tienen muchas carencias en los contenidos y en los principios democráticos".

Según Lakuntza, en estos foros habría que hablar de precariedad y de accidentes laborales, pero no se habla. En este sentido, ha explicado que ELA tiene como principal reto a corto plazo profundizar en ambas cuestiones.

Además, se ha mostrado especialmente preocupado por el futuro de las pensiones y la falta de movimientos políticos eficaces para impulsar la reforma laboral. Así, se ha mostrado convencido de que habrá una huelga general para movilizarse contra esta situación pero no ha querido adelantar ninguna fecha.

"Una huelga tiene que ser, sobre todo, efectiva y para ello tenemos que conocer las intenciones y los plazos. Sabemos que el Gobierno de España no tiene mayoría, que necesita los votos de EH Bildu y del PNV y queremos pedir a esos partidos un compromiso claro".

Lo más coherente es la postura a favor de la independencia

ELA celebrará su Congreso el próximo mes de octubre. Según Lakuntza, por primera vez, el sindicato hará una declaración clara a favor de la independencia. "En estos cuatro años se ha corroborado el camino tomado. Por razones democráticas y políticas, la elección más coherente es esa", ha subrayado.

En este sentido, ha precisado que no tienen intención de hacerlo por la vía unilateral pero que, ante la actitud de la interlocución que hay por delante, no hay otra opción: "Para crear esas mayorías a favor de independencia tenemos que partir por la vía unilateral, sabiendo que tenemos dificultades y que los independentistas no somos mayoría".