Economía

Reforma laboral

El PP vasco avisa que una huelga general no va a crear un solo empleo

Redacción

17/02/2012

Según Carlos Olazábal la convocatoria por los sindicatos nacionalistas de una huelga general en Euskadi "puede darle satisfacciones políticas a alguien, pero no va a crear un solo empleo".

El parlamentario vasco del PP, Carlos Olazábal, ha opinado este viernes que la convocatoria por los sindicatos nacionalistas de una huelga general para el 29 de marzo en Euskadi "puede darle satisfacciones políticas a alguien, pero no va a crear un solo empleo".



En una rueda de prensa sobre el proyecto de ley de cajas celebrada en Bilbao, Olazabal ha sido preguntado sobre la convocatoria, registrada este viernes, de un paro general contra la reforma laboral. A juicio de Olazabal, "entrar en dinámicas de conflictos no va a crear un solo empleo".



En una situación económica "muy grave" en la que en Euskadi se van a acrecentar los problemas de desempleo, Olazabal ha recomendado a los sindicatos que se sienten a trabajar con las organizaciones patronales para mejorar la competitividad de las empresas.



"El quid -ha concluido- es cómo salvamos puestos de trabajo y sacamos las empresas adelante, no cómo las hundimos".