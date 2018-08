Economía

Congreso del PP

Rajoy defiende la reforma laboral porque es 'justa, buena y necesaria'

Redacción

20/02/2012

El presidente del Gobierno admite, sin embargo, que "las reformas no crean los empleos", pero añade que "sin ellas será inútil pretender que aparezcan".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la reforma laboral aprobada por su Ejecutivo frente a las protestas que está habiendo en toda España y, aunque ha expresado su respeto por ellas, ha asegurado que la reforma es "justa, buena y necesaria" para el país.

Rajoy ha aludido a la reforma laboral en su discurso de clausura del 17 Congreso nacional del PP, en el que ha asumido que hay voces contrarias a ella.

Para Rajoy, la reforma laboral aprobada es la que estaban esperando más de cinco millones de parados.

"Es la reforma que España necesita para evitar que seamos el país que destruye más empleo en toda Europa", ha enfatizado.

No obstante, Rajoy ha advertido de que esta medida u otras reformas que está aprobando el Gobierno, por sí solas o en conjunto, no harán milagros. En este sentido, el presidente del Gobierno ha admitido que "las reformas no crean los empleos, pero sin ellas será inútil pretender que aparezcan".



Respuesta a las movilizaciones

Sin referirse directamente a las manifestaciones que en contra de la reforma laboral se celebran este domingo en toda España, Rajoy dijo que sabe que "algunos intentan desarbolar esta voluntad mayoritaria de recuperación" y que es natural que protesten a los que no les gusta lo que hace el Gobierno, quizá porque les gustaba más lo que había antes.

En cualquier caso, se mostró seguro de que los españoles no van a sacrificar esta oportunidad "entorpeciendo la tarea del Gobierno en el que han puesto esperanza". "España entera arrimará el hombro y dejará atrás a los que pongan obstáculos en el camino", ha añadido.