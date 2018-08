Economía

Polémicas declaraciones

La CEOE dice que Feito habló de Laponia de forma coloquial

Redacción

22/02/2012

La CEOE se ha desmarcado de las declaraciones de José Luis Feiro y asegura que habló de Laponia de forma coloquial y no como patronal.

Noticias (1) La CEOE pide que quien rechace un empleo no pueda cobrar el paro

La CEOE se ha desmarcado de las declaraciones del presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, sobre la propuesta de retirar el subsidio a un parado que no acepte una oferta de trabajo, aunque sea en Laponia, y ha dicho que habló de forma coloquial y no como CEOE.



El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, ha matizado las declaraciones de Feito y ha dicho que el directivo de la patronal no se refería a irse a Laponia a trabajar, sino que, "si un trabajo está acorde con los conocimientos sería razonable aceptarlo aunque implique movilidad".



"Aquí siempre cogemos el rábano por las hojas", ha asegurado, tras argumentar que, si a un parado que vive en el norte de Madrid le ofrecen un trabajo en el sur, no debería pensárselo. En este sentido, Fernández ha dicho que los trabajadores españoles no están acostumbrados a la movilidad geográfica y "hay que pensar en ello".



Fernández ha elogiado la reforma laboral aprobada por el Gobierno porque "es la más potente" y ha criticado que el anterior Ejecutivo socialista "estuviera dos años mareando la perdiz".



El dirigente de la patronal también ha pedido responsabilidad a los sindicatos ante la convocatoria de nuevas manifestaciones contra la reforma laboral ya que "estamos en un momento muy difícil" y ha apostado por la "sensatez" frente a las huelgas generales.



No obstante, ha descartado que en España pueda pasar lo mismo que en Grecia y ha insistido en que hay que "remar juntos, coger el toro por los cuernos y ver que el país está muy mal y que las revueltas en las calles no benefician a nadie".